１９６６年：在韓米軍地位協定（ＳＯＦＡ）調印 ※同協定は在韓米軍の駐留に必要な手続きを定めたもの。刑事裁判権を巡って韓国に対する米国の主権侵害という世論が高まり、これまで２回改定が行われた



１９７５年：社会安全法、防衛税法、民防衛基本法、教育関係法の４大戦時法を可決



１９８７年：金大中（キム・デジュン）氏ら内乱陰謀事件関係者１８人と光州事件関係者１７人を含む時局犯罪者２３３５人に対する赦免・復権措置



１９８９年：イラクと国交樹立



２００３年：ソウルで第１１回南北閣僚級会談開催



２０１０年：国連安全保障理事会が韓国哨戒艦「天安」沈没を招いた攻撃を非難する議長声明を全会一致で採択



２０２０年：ソウル市の朴元淳（パク・ウォンスン）市長が秘書へのセクハラ問題で自殺