¿Á¿ðÊæ¡¢30ºÐ»þ¤ÎºîÉÊ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ë»£¤ì¤¿¡×¤È¼«¿®
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Á¿ðÊæ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡Ørecollection¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:ÃÝ½ñË¼)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
2005Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë84Ñ¤ÎD¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¶Ë¾å¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¿Á¿ðÊæ¡£ºòº£¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î²¹ÀôÈÖÁÈ¡ØÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â14Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢2017Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡ØRoman¡Ù¡¢2018Ç¯1·îÈ¯Çä¤Î¡ØMemoire¡Ù¡¢2020Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡ØDeep breath¡Ù¡¢2021Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î¡ØLeisurely¡Ù¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤¸ø³«¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Æ¤é¤·¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¿Á¤Ï¡¢¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£²ó¤Ï4ºîÉÊ¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«±ÇÁü¤äÆÃÊÌ¥«¥Ã¥È¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Åö»þ¤ÎDVD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï°ìÈÖ¸Å¤¯¤Æ27ºÐº¢¤Î»ä¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¸«¤Æ¤ß¤¿¤é¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡ØÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢À®Ä¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤½¤ÎºÐ¤Î»×¤¤½Ð¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¡ØDeep breath¡Ù¤Ë¤¢¤ë¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÇÑÔÒ¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤âåºÎï¤Ç¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ë»£¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß34ºÐ¤Î¿Á¤«¤é¸«¤Æ¤â30ºÐ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØRoman¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï½é¡¹¤·¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤è¤êÇ¯¡¹³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍâÆü¤ËËãÌÚÎèÆá¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤«¤é¤²¤ó¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¿·¤·¤¤¿Á¿ðÊæ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï4¥«·î¸ÂÄê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¤Âå¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸À¤Âå¤¬°Õ³°¤È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾®¼ª¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
2005Ç¯¤Ë¥°¥é¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ©ÌÀ´¶°î¤ì¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë84Ñ¤ÎD¥«¥Ã¥×¥Ð¥¹¥È¤È¶Ë¾å¤Î¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¿Á¿ðÊæ¡£ºòº£¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î²¹ÀôÈÖÁÈ¡ØÈëÅò¥í¥Þ¥ó¡Ù¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤â14Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¥°¥é¥Ó¥¢¥Õ¥¡¥ó°Ê³°¤«¤é¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ÎºÇ¿·ºî¤Ï¡¢2017Ç¯10·îÈ¯Çä¤Î¡ØRoman¡Ù¡¢2018Ç¯1·îÈ¯Çä¤Î¡ØMemoire¡Ù¡¢2020Ç¯9·îÈ¯Çä¤Î¡ØDeep breath¡Ù¡¢2021Ç¯2·îÈ¯Çä¤Î¡ØLeisurely¡Ù¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ù¥¹¥ÈÈÇ¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÌ¤¸ø³«¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤±ÇÁü¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ï¡Ö¡ØDeep breath¡Ù¤Ë¤¢¤ë¹õ¤¤¥ì¡¼¥¹¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¿åÃå¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÇÑÔÒ¤ß¤¿¤¤¤Ê½ê¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸÷¤âåºÎï¤Ç¤¤¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥»¥¯¥·¡¼¤Ë»£¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸½ºß34ºÐ¤Î¿Á¤«¤é¸«¤Æ¤â30ºÐ¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØRoman¡Ù¤Î»£±ÆÅö»þ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¡¢¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ç¤Ï½é¡¹¤·¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÀÎ¤è¤êÇ¯¡¹³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Éý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍâÆü¤ËËãÌÚÎèÆá¤ÈÁÈ¤à¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¤«¤é¤²¤ó¤¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿ÍÁ°¤Ç²Î¤¦¤Î¤Ç¥É¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¿·¤·¤¤¿Á¿ðÊæ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï4¥«·î¸ÂÄê¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ç35ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢·ë¹½Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿À¤Âå¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸À¤Âå¤¬°Õ³°¤È¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¾®¼ª¤ËÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ûÍ×¤¬¤¢¤ì¤Ð´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£