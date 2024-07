名匠リドリー・スコット監督による名作『グラディエーター』の“その後”を描く24年振りの正統な続編『グラディエーターII (原題:Gladiator II)』が2024年に日本公開されることが決定した。ティザーポスター&場面写真13点も到着した。日本配給は東和ピクチャーズ。

監督はもちろんリドリー・スコット。1 作目『グラディエーター』(2000)を含めて過去 3 度のアカデミー賞(R)ノミネートを誇り、SF 映画の金字塔となる『エイリアン』(1979)、『ブレードランナー』(1982)や、『ブラック・レイン』(1989)、『テルマ&ルイーズ』(1991)、『ブラックホーク・ダウン』(2001)、『オデッセイ』(2015)、『最後の決闘裁判』(2021)、『ハウス・オブ・グッチ』(2021)、『ナポレオン』(2023)など、挙げたらきりがないほどの代表作で知られる、映画史にその名を刻む“生けるレジェンド”の 1 人。

アカデミー賞(R)作品賞受賞作の続編が同じ監督によって作られるのは、フランシス・フォード・コッポラ監督による『ゴッドファーザー』(1972)の続編、『ゴッドファーザー PART II』(1974)以来。本作『グラディエーターII』がアカデミー賞作品賞を受賞すれば約 50 年・半世紀ぶりのシリーズ2作連続受賞となる。

公開されたティザーポスターは、前作から25年後のローマ帝国で、時代が巡ってもなお渦巻き続ける様々な陰謀と、抗えぬ運命に翻弄されながら激しい闘いに身を投じる剣闘士“グラディエーター”の姿を捉えている。復讐、下剋上、愛……。背負いきれぬものを背負いながら、どれだけ傷ついても闘い続ける漢たちによる次世代のグラディエーター・バトルに、劇場がさながら巨大コロセウムと化し、血が沸き上がりアツく胸を揺り動かされることを確信させてくれる仕上がりだ。

一気に13点がお披露目となった場面写真からも、鍛え上げられた肉体を武器に闘うグラディエーターたちの躍動感、それぞれの思惑をのぞかせる意味深な視線など、ますます深みにのめり込んでいく物語への期待と、より洗練されたビジュアルの美しさ、アツさを垣間見ることができる。

©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES. ©2024 PARAMOUNT PICTURES.

主演は、『aftersun/アフターサン』(2022)で第95回アカデミー賞(R)主演男優賞にノミネートを果たし、『異人たち』(2024)など話題作への出演が続くポール・メスカル。2度のオスカー受賞を誇るアメリカ映画界を代表する名優デンゼル・ワシントン、映画にドラマに引っ張りだこのペドロ・パスカル、1作目でコモドゥス皇帝(ホアキン・フェニックス)の姉・ルッシラ役を演じ本作でも同役で続投となるコニー・ニールセン、さらに「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)エディ役のジョセフ・クイン、『フィアー・ストリート』シリーズのフレッド・ヘッキンジャーなど、実力確かな豪華俳優陣が勢ぞろいした。

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

いよいよヴェールを脱いだ、2024年最大の注目作『グラディエーターII』。世界が沸くこのティザーポスター解禁の勢いそのままに、翌7月9日(火)には待望の初映像となるティザー予告編が公開されることも同時にアナウンスされている。

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

映画『グラディエーターII (原題:Gladiator II)』は2024年全国公開。

