¤¯¤ê¤£¤à¾åÅÄ¡¢²Æì¤Î¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¤·¤«Çñ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡×¤ÇÍÌ¾ÇÐÍ¥¤ÈÇ®¤¤Ìë
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê54¡Ë¤¬¡¢8ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡×¡Ê·îÍË¸å9¡¦00¡Ë¤ËMC¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÍÌ¾ÇÐÍ¥¤È¤Î²ÆìÎ¹¹Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖHY¡×¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô¤òPR¡£¤·¤«¤·¡¢ÆáÇÆ»Ô¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤¦¤ë¤Þ»Ô¤òË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¡¢¥É¥é¥à¤ÎÌ¾²Å½Ó¤Ï¡ÖÍÅÄ¤µ¤ó¤È¤«¤»¤Ã¤«¤¯²Æì¤ËÍè¤¿¤Î¤ËËÌÉô¤ÇÃçÎÉ¤¤¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤µ¤ó¤ä¸åÇÚ¤Î·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤·¤«¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¤³¤ì¤ËÍÅÄÅ¯Ê¿¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤½¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬²ó¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ¾²Å¤Ï¡Ö¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤»¤Ã¤«¤¯²Æì¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¤¨¤Ê¤ê¤«¤º¤¤µ¤ó¤È¥×¥íÌîµå¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤ÊÌë·Ê¤ò¸«¤Æ2¿Í¤Ç¡ÊÅìµþ¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤ÈË½Ïª¡£¾åÅÄ¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¾ðÊó¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©ÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤·¤¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¸¶ÅÄÂÙÂ¤¤¬¡Ö¤¨¤Ê¤ê¤¯¤ó¤È2¿Í¤ÇÌë·Ê¸«¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤«¤â¥«¥Ã¥×¥ë¤·¤«Çñ¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Í¡×¤ÈÇò¾õ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£