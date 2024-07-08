¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤ÎÅÁÀâÅªÌ¾ºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡ÙÂ³ÊÔ¡¢¸ø³«·èÄê¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼À¤³¦Æ±»þ²ò¶Ø
¡¡Ì¾¾¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¥Õ¥£¥ë¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅÁÀâ¤ÎÌ¾ºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤òÉÁ¤¯¡¢24Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÀµÅýÂ³ÊÔ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ê¸¶Âê¡§Gladiator II¡Ë¡Ù¤¬¡¢ÅìÏÂ¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥ºÇÛµë¤Ë¤ÆÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡ÊÁ´ÊÆ¸ø³«¤Ï11·î22Æü¡Ë¡£ÅÁÀâ¤Î¡È¤½¤Î¸å¡É¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬Á´À¤³¦Æ±»þ²ò¶Ø¡£¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â°ìµó¤Ë13ÅÀÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅþÃå¤·¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿13ÅÀ
¡¡¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¾å ºÇÂçµé¤Î±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÂçÄë¹ñ¡¦¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²×Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¹ÄÄë¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÅÛÎì¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸µÂç¾·³¤¬Éü½²¤òÀÀ¤¤¡¢·õÆ®»Î¡Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¥³¥í¥»¥¦¥à¤Ç¶Ë¸Â¤ÎÆ®¤¤¤ËÄ©¤à¡½¡½Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ°Äì¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤È¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡¢¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ï¥ê¥¹¤éÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éµ»¹çÀï¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¡¢¡ÖÂè73²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¡¦¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡Ë¤ò´Þ¤à5ÉôÌç¼õ¾Þ¡Ê12ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡£1ºîÌÜ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ò´Þ¤á¤Æ²áµî3ÅÙ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¸Ø¤ê¡¢SF±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡Ê82Ç¯¡Ë¤ä¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê89Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¡õ¥ë¥¤¡¼¥º¡Ù¡Ê91Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Î·èÆ®ºÛÈ½¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥°¥Ã¥Á¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¡ÈÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Æ±¤¸´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ PART II¡Ù¡Ê74Ç¯¡Ë°ÊÍè¡£ËÜºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ì¤ÐÌó50Ç¯¡¦È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º2ºîÏ¢Â³¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÄ¶ÀäÅª²÷µó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áá¤¯¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é25Ç¯¸å¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ç¡¢»þÂå¤¬½ä¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª±²´¬¤Â³¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¢ËÅ¤È¡¢¹³¤¨¤Ì±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë·õÆ®»Î¡ã¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡ä¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Éü½²¡¢²¼Ñî¾å¡¢°¦¡Ä ÇØÉé¤¤¤¤ì¤Ì¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±½ý¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë´Á¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ë¡¢·à¾ì¤¬¤µ¤Ê¤¬¤éµðÂç¥³¥í¥»¥¦¥à¤È²½¤·¡¢·ì¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¥¢¥Ä¤¯¶»¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë13ÅÀ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÉð´ï¤ËÆ®¤¦¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê»ëÀþ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤ß¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¡¦¥¢¥Ä¤µ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¡Øaftersun¡¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖÂè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁ¯ÎõÅª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¡£2ÅÙ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢±Ç²è¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¢¼çÌò¤«¤éËµÌò¤Þ¤Ç¹¤¤¿¶¤êÉý¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢1ºîÌÜ¤Ç¥³¥â¥É¥¥¥¹¹ÄÄë¡Ê¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»Ð¡¦¥ë¥Ã¥·¥éÌò¤ò±é¤¸ËÜºî¤Ç¤âÆ±Ìò¤ÇÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¥³¥Ë¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ø¥Ã¥¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ³Î¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹9Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½é±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¾å ºÇÂçµé¤Î±É²Ú¤ò¸Ø¤Ã¤¿ÂçÄë¹ñ¡¦¸ÅÂå¥í¡¼¥Þ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²×Îõ¤ò¶Ë¤á¤ë¹ÄÄë¤Î¸å·Ñ¼ÔÁè¤¤¤Î±¢ËÅ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ìÅÛÎì¤Ø¤ÈÍî¤È¤µ¤ì¤¿¸µÂç¾·³¤¬Éü½²¤òÀÀ¤¤¡¢·õÆ®»Î¡Ê¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ë¤È¤·¤Æ¥³¥í¥»¥¦¥à¤Ç¶Ë¸Â¤ÎÆ®¤¤¤ËÄ©¤à¡½¡½Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤ÉÅ°Äì¤µ¤ì¤¿±ÇÁüÈþ¤È¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡¢¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥Ï¥ê¥¹¤éÌ¾Í¥¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë±éµ»¹çÀï¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤ò°û¤ß¹þ¤à¤Û¤É¤ÎÂç¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¾ðÇ®Åª¤Ê¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¡¢°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤´°À®ÅÙ¤Ë¡¢¡ÖÂè73²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¤Ç¤ÏºîÉÊ¾Þ¡¦¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥é¥Ã¥»¥ë¡¦¥¯¥í¥¦¡Ë¤ò´Þ¤à5ÉôÌç¼õ¾Þ¡Ê12ÉôÌç¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Â³ÊÔ¤Î´ÆÆÄ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥É¥ê¡¼¡¦¥¹¥³¥Ã¥È¡£1ºîÌÜ¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡Ù¤ò´Þ¤á¤Æ²áµî3ÅÙ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¸Ø¤ê¡¢SF±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥ì¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù¡Ê82Ç¯¡Ë¤ä¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¤¥ó¡Ù¡Ê89Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Æ¥ë¥Þ¡õ¥ë¥¤¡¼¥º¡Ù¡Ê91Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥¯¡¦¥À¥¦¥ó¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡Ù¡Ê15Ç¯¡Ë¡¢¡ØºÇ¸å¤Î·èÆ®ºÛÈ½¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥°¥Ã¥Á¡Ù¡Ê21Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Ù¡Ê23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢µó¤²¤¿¤é¤¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂåÉ½ºî¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢±Ç²è»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤à¡ÈÀ¸¤±¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤Î1¿Í¤À¡£
¡¡¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¼õ¾Þºî¤ÎÂ³ÊÔ¤¬Æ±¤¸´ÆÆÄ¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥³¥Ã¥Ý¥é´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤ÎÂ³ÊÔ¡¢¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥¶¡¼ PART II¡Ù¡Ê74Ç¯¡Ë°ÊÍè¡£ËÜºî¡Ø¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼II¡Ù¤¬¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ì¤ÐÌó50Ç¯¡¦È¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥º2ºîÏ¢Â³¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÄ¶ÀäÅª²÷µó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬Áá¤¯¤â½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é25Ç¯¸å¤Î¥í¡¼¥ÞÄë¹ñ¤Ç¡¢»þÂå¤¬½ä¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤ª±²´¬¤Â³¤±¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±¢ËÅ¤È¡¢¹³¤¨¤Ì±¿Ì¿¤ËËÝ¤í¤¦¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é·ã¤·¤¤Æ®¤¤¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤ë·õÆ®»Î¡ã¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡ä¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Éü½²¡¢²¼Ñî¾å¡¢°¦¡Ä ÇØÉé¤¤¤¤ì¤Ì¤â¤Î¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤ì¤À¤±½ý¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ®¤¤Â³¤±¤ë´Á¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¤Î¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥È¥ë¤Ë¡¢·à¾ì¤¬¤µ¤Ê¤¬¤éµðÂç¥³¥í¥»¥¦¥à¤È²½¤·¡¢·ì¤¬Ê¨¤¾å¤¬¤ê¥¢¥Ä¤¯¶»¤òÍÉ¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡°ìµ¤¤Ë13ÅÀ¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤«¤é¤â¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÉð´ï¤ËÆ®¤¦¥°¥é¥Ç¥£¥¨¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÌöÆ°´¶¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×ÏÇ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê»ëÀþ¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿¼¤ß¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¡¦¥¢¥Ä¤µ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤Ï¡¢¡Øaftersun¡¿¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¥ó¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ç¡ÖÂè95²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ËÁ¯ÎõÅª¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¡Ø°Û¿Í¤¿¤Á¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Â³¤¯¥Ý¡¼¥ë¡¦¥á¥¹¥«¥ë¡£2ÅÙ¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¼õ¾Þ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¥Ç¥ó¥¼¥ë¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢±Ç²è¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¡¢¼çÌò¤«¤éËµÌò¤Þ¤Ç¹¤¤¿¶¤êÉý¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢1ºîÌÜ¤Ç¥³¥â¥É¥¥¥¹¹ÄÄë¡Ê¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î»Ð¡¦¥ë¥Ã¥·¥éÌò¤ò±é¤¸ËÜºî¤Ç¤âÆ±Ìò¤ÇÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¥³¥Ë¡¼¡¦¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥¯¥¤¥ó¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ø¥Ã¥¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ³Î¤«¤ÊÇÐÍ¥¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤¹9Æü¤Ë¤ÏÂÔË¾¤Î½é±ÇÁü¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ðÊÔ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÆ±»þ¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£