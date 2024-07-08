£Â£é£Ó¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤éÂè£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼à°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Öá¡ÄÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¶¯À©½ªÎ»¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤É¤è¤á¤
¡¡°ÛÃ¼»ù¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Â£é£Ó¡×¤ÎÂè£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¥·¥Í¥·¥Æ¥£¹¾ì¤Ç°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£ÁÛÄê³°¤Î£³£°£°£°¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤¬à¶¯À©½ªÎ»á¤¹¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£Â£é£Ó¤Ï£²£°£±£°Ç¯¤Ë¡Ö¿·À¸¥¢¥¤¥É¥ë¸¦µæ²ñ¡Ê£Â£ò£á£î£ä¡Ý£î£å£÷¡¡£é£ä£ï£ì¡¡£Ó£ï£ã£é£å£ô£ù¡Ë¡×¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤È¤·¤Æ·ëÀ®¡££²£°£±£´Ç¯£··î£¸Æü¤Ë²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Â£é£Ó²ò»¶£Ì£É£Ö£Å¡¡£Â£é£Ó¤Ê¤ê¤ÎÉðÆ»´Û¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢²ò»¶»þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ë¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¡¢¥«¥ß¥ä¥µ¥¡¢¥Ò¥é¥Î¥Î¥¾¥ß¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡¢¥Æ¥ó¥Æ¥ó¥³¡¢¥³¥·¥ç¡¼¥¸¥á¥°¥ß¤¬£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ½¸·ë¡£ÂåÉ½¶Ê¡Ö£Æ£é£Î£Á£Ì¡¡£Ä£Á£Î£Ã£Å¡×¡Ö£Ð£ò£é£í£á£ì¡¥¡×¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¤¬¡¢ÁÛÄê³°¤Î£³£°£°£°¿Í¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Í½Äê¤µ¤ì¤¿£¹¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢£·¶ÊÌÜ¤Çà¶¯À©½ªÎ»á¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ÖËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤¬¡Öº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò£±Ç¯Á°¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¸½ºß¤Ï½÷Í¥¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢£±´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ìÈÖ¤Îà½ÐÀ¤Æ¬á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö¤³¤ÎÌ¾Á°¡Ê¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¡Ë¤ò²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¡¢£Â£é£Ó¡¢¼«Ê¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£Åö»þ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥×¡¼¡¦¥ì¥¤¤Ï¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö¸å¡¢£¶¿Í¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤ËÂÐ±þ¡££±£°Ç¯¸å¤ÎÉü³è¥é¥¤¥Ö¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¥¦¥¤¥«¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÂÎ¤¬¤Ä¤ê»Ï¤á¤¿»þ¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï£³£´¡ÊºÐ¡Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£´£´¤«¡Ä¡£Á´°÷¡¢ÃåÀÊ¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤é¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÔÎñ¤Î¤ª½Ë¤¤¤È¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£