Conton Candy、対バンイベント開催決定
Conton Candyが、新たな企画＜Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.1＞を8月30日に東京・Spotify O-Crestで開催することを発表した。
自身のアーティスト名にもなっているが、Conton Candyと対バン相手の音楽から生まれる“混沌”を表現したいという想いから名付けられた本イベント。第1弾の対バン相手は、千葉県柏市発のロックバンド・This is LASTだ。
＜Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.1＞
会場：Spotify O-Crest
OPEN/START：18:00/18:30
チケット料金：4,000円＋1ドリンク
チケット先行：
・Fanicon先行
【受付期間】7/8(月)20:00 〜 7/15(月・祝)23:59
【URL】https://fanicon.net/fancommunities/5736
・オフィシャル先行
【受付期間】7/20(土)12:00 〜 7/31(水)23:59
【URL】https://eplus.jp/contoncandy/
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