Q. ¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¡©¡Ú´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬²óÅú¡Û
Q. ¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ë¤ÈÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ä¤¹¤¤¡×¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©Q. ¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù²á¤®¤Æ¤ë¤ÈÁá¤¯Ï·¤±¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤»²á¤®¤¿ÂÎ·¿¤è¤ê¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬·ò¹¯Åª¤Ç¡¢¤·¤ï¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¯¸«¤¨¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ã¤¦¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
A. ËÜÅö¤Ç¤¹¡£¼ã¡¹¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡ÖÊ¢È¬Ê¬ÌÜ¤Î¿©»ö¡×¤Çºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤¿¤·¤«¤Ë¼ÁÌä¼Ô¤µ¤Þ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢¤ä¤»²á¤®¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â·ò¹¯¤Ë¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤ë¤È¡¢¡Ê¤¤¤º¤ì¡ËÏ·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¡£Ï·¤±¤Æ¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¸«¤¿ÌÜÇ¯Îð¡×¤¬¼ÂÇ¯Îð°Ê¾å¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢´é¤Î¥·¥ï¤Ê¤É¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ï¡¢¡ÖºÙË¦¤ÎÏ·²½ÅÙ¹ç¤¤¡×¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
°ÊÁ°¡¢²Ê³Ø»ï¡ØScience¡Ù¤Ë2É¤¤Î¥µ¥ë¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹¥¤¤Ê¤À¤±±Â¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤¿±î¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À©¸Â¤·¤¿±Â¤òÅ¬ÅÙ¤ËÍ¿¤¨Â³¤±¤¿±î¤ò´Ñ»¡¤·Â³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢2É¤¤Î¸«¤¿ÌÜ¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¬ÅÙ¤Ë¿©»ö¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±î¤Ï¼ã¤¤¸«¤¿ÌÜ¤òÊÝ¤Æ¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹¥¤¤Ê¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿±î¤ÎÊý¤Ï´éÁ´ÂÎ¤Ë¿¼¤¤¥·¥ï¤¬¹ï¤Þ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤ÎÇ¯Îð°Ê¾å¤ËÏ·¤¤¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤¬Ï·²½¤òÁá¤á¤ë¡×¤Î¤Ï¿Í´Ö¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÙË¦Ê¬Îö¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¡¢¡Ö¿©¤Ù¤ëÎÌ¡×¤ÇÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¢È¬Ê¬ÌÜ¤Ï¼ã¡¹¤·¤µ¤Î¶Ë°Õ¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿©¤Ù¤ë¤â¤Î¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢³ú¤à²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
¿©»ö¤ÏËèÆü¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤â¡¢·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò·Ð¤¿¸å¤Ë¡¢Âç¤¤Êº¹¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©¤Ù²á¤®¡×¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ÎÎÌ¤ò¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢§Ê¿°æ ÀéÎ¤¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥á¥¿¥Ü¸¦µæ¤ò¹Ô¤¤¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ËÂ§¤Ã¤¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò¶µ¤¨¤ë´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡£¾®ÅÄ¸¶Ã»´üÂç³Ø ¿©Êª±ÉÍÜ³Ø²Ê ½Ú¶µ¼ø¡£½÷»Ò±ÉÍÜÂç³ØÂç³Ø±¡¡ÊÇî»Î²ÝÄø¡Ë½¤Î»¡£Á°¿¦¤ÎÉÂ±¡¤Ç¤Î±ÉÍÜ²ÊÀÕÇ¤¼Ô¡¢±ÉÍÜÁêÃÌ¶ÈÌ³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¸½ºß¤Ï¶µÃÅ¤ËÎ©¤ÄËµ¤é¡¢¼ÂÁ©¤ËÂ¨¤·¤¿±ÉÍÜ¤Î´ðÁÃ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:Ê¿°æ ÀéÎ¤¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡Ë)