地元文化に根差した演劇4作品が好評 中国・敦煌市
3日、大型舞台劇「敦煌盛典」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
【新華社敦煌7月8日】夏の観光シーズンを迎えた中国甘粛省敦煌市で、通年上演されている四つの演劇作品が多くの観客を集めている。同市はここ数年、砂漠を背景にした大型舞台劇「敦煌盛典」、体験型演劇「又見敦煌」、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」を相次いで発表。市文化・観光部門によると、1〜6月の上演回数は4作品合わせて711回で、観客動員数は延べ32万8500人だった。
3日、大型舞台劇「敦煌盛典」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型舞台劇「敦煌盛典」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型舞台劇「敦煌盛典」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、大型洞窟式没入型演劇「楽動敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、敦煌壁画の要素を取り入れた「千手千眼」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）
3日、体験型演劇「又見敦煌」の一場面。（敦煌＝新華社配信/張暁亮）