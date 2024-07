超話題の韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』

買ってきたジュースのストローをパクっ! 野球観戦をする、初々しい10代のソンジェとソル

5月28日に最終回を迎えた『ソンジェ背負って走れ』。日本でもU-NEXTドラマ部門で1位を獲得し、アジアのドラマや映画を提供するRakuten Vikiでもアメリカ、カナダ、フランス、イギリスをはじめ、世界130カ国で1位を記録した世界中で超話題の韓国ドラマです。

超大ヒット韓国ドラマ『ソンジェ背負って走れ』のポップアップストアが渋谷パルコで開催中

季節外れの桜が舞う中、告白しようと試みる

ソンジェに水泳競技を見させないよう、映画館に誘い出すソル

ようやく両想いだということがわかり、ソルを追いかけてきたソンジェ

想いを通わせる二人

幕張メッセで開催された「KCON JAPAN 2024」。たくさんのファンが訪れた『ソンジェ背負って走れ』コーナー

「KCON JAPAN 2024」の『ソンジェ背負って走れ』フォトコーナー。2ショットが撮れる等身大ソンジェパネル。パネルを背負って写真を撮るファンもいたとか!

アメリカの大手雑誌「TIME」が本作を「今年最高のKドラマ」と絶賛し話題になりました。韓国国内では劇中グループECLIPSEのOST全曲が主要音源チャートで驚異的に上昇!ソンジェを演じたピョン・ウソク初のアジアファンミーティングツアーも開催されることが発表され、韓国では期間限定のドラマポップアップストアがオープンすると、入場のために連日長蛇の列ができるほどの大盛況ぶりで、放送が終了した今もなお関心の高さに圧倒されます!そして、ついに日本でのポップアップの開催が決定!日本では2024年7月5日(金) 〜15日(月・祝)に、渋谷PARCO 5F POPUP SPACEで開催されます。作中のシーンにまつわるオリジナルグッズ販売や、フォトブースも設置されるとのことで、SNSでもファンの嬉しい悲鳴があふれています!『ソンジェ背負って走れ』 POP-UP STORE in TOKYO■期間:2024年7月5日(金)〜15日(月・祝)■会場:渋谷PARCO 5F POPUP SPACE■U-NEXT担当者に反響について聞いてみた!そんな爆発的大人気の『ソンジェ背負って走れ』。日本ではU-NEXTで独占配信しており、U-NEXT会員の方は月額料金内、追加料金なしで見ることができます。U-NEXTの韓国・アジアドラマランキングでも『ソンジェ背負って走れ』が2カ月連続1位を獲得しました。まだまだ終わらない『ソンジェ背負って走れ』フィーバー!U-NEXT担当者に『ソンジェ背負って走れ』の反響について直撃してみました!--ここまで大きな反響になると思われていたのでしょうか?「もともと期待値の高い作品ではありましたが、想像以上の反響をいただきました。配信開始直後から視聴が伸び続け、5月末に完結してから現在に至るまでU-NEXT全体の視聴ランキングでも常に上位にランクインしており、期待以上の熱が続いている状況です。」--なぜここまで支持されたと思われますか?「主演のピョン・ウソクさんが演じるソンジェがとても魅力的で、主人公のソルと一緒に推したくなるようなキャラクターでした。ソンジェそのものが、作品に没入感を与えてくれる存在になっているのではと思います。また、登場人物たちのキュンとしたり笑えたりするやり取りや、巧みな伏線回収といった何度も観たくなるようなストーリー展開など、役者をはじめとした監督、脚本家などの制作陣、すべてがきれいに嚙み合っていたからこそ、ここまで支持された作品になったと感じています。」胸キュンシーンもたっぷりの本作。クールに見えて一途なソンジェにどんどんハマっていった人も多かったはず。SNSでは「推すしかなかった」とソンジェへの愛をつぶやく声のほか、「最終話までずっと完璧すぎた」「何回も見返してしまう」「スタッフさん全員に感謝…」など、作品自体にハマっている人も多かった印象。納得の人気です!--開始当初から全話配信までの盛り上がり具合や、現在の状況について教えてください!「5月に幕張メッセで開催された『KCON JAPAN 2024』 では、U-NEXTのブースで『ソンジェ背負って走れ』のフォトコーナーを展開したのですが、非常に多くのお客さんが足を運んでくれました。もともと視聴が多かった作品ですが、実際に応援してくださる方々をみて、あらためて盛り上がりを実感しました。7月には渋谷PARCOでポップアップショップも行われるので、まだまだソンジェを盛り上げて行けたらと思います。もちろん、配信で何度もお楽しみいただけたら嬉しいです!」--『ソンジェ背負って走れ』をきっかけに新規加入者が増えたのではないでしょうか?「これまでの作品と比較しても『ソンジェ背負って走れ』をきっかけに新たにU-NEXTに加入してくれた方はかなり多い印象です。作品に対する熱い口コミの効果もありつつ、YouTubeで1話と2話を無料配信しているので、『続きを観たい!』と思って加入してくれた方が多かったのではないでしょうか。特に2話はかなり驚きと胸キュンなシーンがあるので、気になっている方はぜひ「U-NEXT韓流・アジア公式YouTube」で1話と2話を視聴していただきたいです!」最終回から1か月もたったことが信じられないというファンも多い『ソンジェ背負って走れ』。リピートし続けるファンもたくさんいる様子。渋谷PARCOで2024年7月5日から始まるポップアップショップも大人気!まだまだ目が離せない『ソンジェ背負って走れ』。見ていない人はU-NEXTで実施中の初回31日間無料視聴トライアルからスタートしてもいいかもしれません! 多くの人がハマるはず!『ソンジェ背負って走れ』(C) CJ ENM Studios Co., Ltd. U-NEXT独占配信中※本ページの情報は2024年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。文=みやしま