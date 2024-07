Conton Candy対バンイベント『Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.1』開催決定！対バン相手はThis is LAST

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■イベント名は、Conton Candyと対バン相手の音楽から生まれる“混沌”を表現したいという想いから命名!

Conton Candyが、8月30日に東京・Spotify O-Crestにて対バンイベント『Conton Candy pre. “CHAOS!!!” Vol.1』を開催する。

本イベント名は、Conton Candyと対バン相手の音楽から生まれる“混沌”を表現したいという想いから命名。イベント第1弾の対バン相手は、This is LASTが務める。

Conton Candyのファンコミュニティ「Fanicon」では、会員を対象としたチケットの先行受付がスタート。フィシャル先行が7月20日12時から実施される。

なお、Conton Candyは11月からワンマンツアー『Conton Candy ONEMAN TOUR 2024』を開催する。

Conton Candy OFFICIAL SITE

https://lit.link/contoncandy

This is LAST OFFICIAL SITE

https://thisislast.jp/