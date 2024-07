アルネ・スロット新体制で新シーズンを迎えるリヴァプール。監督はユルゲン・クロップの遺産を引き継いでチームづくりを行うと明言していたが、クロップ体制で主力となっていた何人かの選手に契約期限が迫っている。



それはFWモハメド・サラー、DFフィルジル・ファン・ダイク、DFトレント・アレクサンダー・アーノルドらだ。来夏に契約が切れるため、今夏の移籍市場で移籍金を得るために彼らを売却するのか、残すのか決断を迫られることになる。





We know that trophies are what count and we will do everything possible to make that happen next season. Our fans deserve it and we will fight like hell. pic.twitter.com/HU98ACVr6q