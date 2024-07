uka「伊豆の自然」着想のヘアケアが誕生、“ウッディローズ香る”シャンプーやダメージ髪＆頭皮ケア用も

uka(ウカ)の2024年秋ヘアケア「uka IZU シャンプー / コンディショナー」が、2024年7月17日(水)より発売される。

ukaから、“伊豆の自然”着想のシャンプー&コンディショナーが誕生

「uka IZU シャンプー / コンディショナー」は、静岡県伊豆市の自然にインスパイアされた新ヘアケアシリーズ。伊豆半島の森で育ったクロモジをはじめ、海のフノリや、利島の椿などの恵みとともに、20種類のアミノ酸を加えたヴィーガン処方のシャンプーとコンディショナーを展開する。

しなやか指通りへ

ラインナップは、大きく分けて全3種。軽やかな泡で優しく洗い上げる、すべての髪質向けの「オールヘアタイプ」と、髪のダメージを集中補修する「ダメージヘア」、頭皮のフケやかゆみを抑えるスカルプケアまで叶う「アンチイッチ」だ。いずれもキメ細やかな泡で髪を洗い上げ、しなやかな指通りへの美髪へと導いてくれる。

香りのラインナップ

オールヘアタイプ/ダメージヘア:伊豆の雨、土、森、海をローズ、クロモジ、ヒノキ、パチョリで表現したウッディーローズ

アンチイッチ:ミント、ローズマリー、シダーウッドのブレンドで清涼感の中に少しだけ甘さも

オールヘアタイプ ‘E’:パチョリ、ティーツリー、ユーカリのブレンドは、爽やかでセンシュアル

オールヘアタイプ ‘Peppermint Fresh’:ペパーミント、ジンジャーがブレンドされた爽快でスッキリした印象

ダメージヘア ‘Glamourous nighty night’ :バニラ、ローズマリーがブレンドされた、うっとりするような甘い印象

【詳細】

uka 2024年秋ヘアケア「uka IZU シャンプー / コンディショナー」

発売日:2024年7月17日(水)

・uka IZU シャンプー / コンディショナー for all hair types 400mL 4,620円 / 4,950円、リフィル 300mL 3,080円 / 3,300円、100mL 1,760円 / 80mL 1,870円

・uka IZU シャンプー / コンディショナー for damaged hair 400mL 4,950円 / 5,280円、リフィル 300mL 3,300円 / 3,520円、100mL 1,870円 / 80mL 1,980円

・uka IZU シャンプー for scalp,hair&body ‘Anti-Itch’ 400mL 6,600円、リフィル 300mL 4,400円、100mL 2,420円

・uka IZU マスク for scalp&hair ‘Anti-Itch’ 200mL 6,050円

・uka IZU シャンプー for all hair types ’E’ 400mL 4,950円、リフィル 300mL 3,300円、100mL 1,870円

・uka IZU シャンプー for all hair types ’Peppermint Fresh’ 400mL 5,280円、リフィル 300mL 3,520円、100mL 1,980円

・uka IZU シャンプー / コンディショナー for damaged hair ’Glomourous nighty night' 400mL 5,280円 / 5,610円、リフィル 300mL 3,520円 / 3,740円、100mL 1,980円 / 80mL 2,090円



【問い合わせ先】

ウカトーキョーヘッドオフィス

TEL:03-5843-0429

