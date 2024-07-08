¡ÖÎø¿Í¤¬¤Ç¤­¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ä¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À­¡¢É¬¸«¡ªº£²ó¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÃËÀ­¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡©Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/close-tired-woman-has-nap-lying-2214632727

Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§­¡ÉÕ¤­¹ç¤¦¤È¡Ö½÷¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/close-tired-woman-has-nap-lying-2214632727

ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö½÷¡×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤ª¤Ê¤é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÍè¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À­¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ­¤Ï¡Ö¤â¤¦½÷À­¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤Èà½÷¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£
ÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤â¡Ö½÷¡×¤È¤·¤Æ¼«Ê¬Ëá¤­¤òÂ³¤±¤ë½÷À­¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£

Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§­¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/serious-sad-woman-thinking-over-problem-529004749

Èà½÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¡¢ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²Ä°¦¤¯±Ç¤ë¤â¤Î¡£

¤Ç¤â¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ëÈà½÷¤Ë¤ÏÃËÀ­¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÏÉ¬¤ºÔú¤Ã¤Æ¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÉ¬¤ºÇã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷²¦ÍÍ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À­¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£

Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§­£Â«Çû¤¬¤Ò¤É¤¤

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/angry-millennial-couple-arguing-shouting-blaming-1156208659

Â«Çû¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤½÷À­¤â¡¢Îø¿Í¤«¤é¤¹¤°¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

Èà»á¤Î½÷Í§Ã£Á´°÷¤È±ï¤òÀÚ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤Î½÷À­¤È¤Î»Å»ö¾å¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£

²áÅÙ¤ÊÂ«Çû¤ò¤¹¤ë½÷À­¤ÏÃËÀ­¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£

Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§­¤²áÅÙ¤Ê¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/young-woman-apologizing-upset-frustrated-man-610349651

Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À­¤Ï¡¢ÃËÀ­¤«¤é¡ÖÝµÆ«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤Ï1¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤À¸¤­Êª¡£

¼ñÌ£¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À­¤È¤Ï¡¢¡ÖÈè¤ì¤ë¤·ÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£

Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤­¤·¤Ê¤¤½÷À­¤ÎÆÃÄ§­¥¾å¤«¤éÌÜÀþ

½ÐÅµ¡§https://www.shutterstock.com/image-photo/upset-young-caucasian-couple-frustrated-husband-1822713383

Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎø¿Í¤À¤«¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸ý½Ð¤·¤¹¤ë½÷À­¤â¡¢Ä¹Â³¤­¤·¤Þ¤»¤ó¡£

Èà¤Î»Å»ö¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡¢¿Í³ÊÈÝÄê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¼ñÌ£¤ò¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡Ö»ä¤¬Á´¤ÆÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤­¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Îø¿Í¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤Ç¤­¤Ê¤¤½÷À­¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£


Â¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é