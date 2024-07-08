¤¨¤Ã¡¢¤Þ¤¿¥Õ¥é¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡©Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤Î¶¦ÄÌÅÀ5Áª
¡ÖÎø¿Í¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤Ä¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë½÷À¡¢É¬¸«¡ªº£²ó¤Ï¡¢Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤ò5¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤âÃËÀ¤ËÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡©Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¡ÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡Ö½÷¡×¤ò¼Î¤Æ¤ë
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ°Â¿´¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö½÷¡×¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¤ª¤Ê¤é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ë¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤Î¥Ü¥µ¥Ü¥µÆ¬¤ÇÍè¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ó¤Ê½÷À¤ËÂÐ¤·¤ÆÃËÀ¤Ï¡Ö¤â¤¦½÷À¤È¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤Èà½÷¤ò¸«¤»¤Ó¤é¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Íßµá¤¬Â¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¡£
ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤â¡Ö½÷¡×¤È¤·¤Æ¼«Ê¬Ëá¤¤òÂ³¤±¤ë½÷À¤ò¹¥¤ß¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ë
Èà½÷¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤¯¤é¤¤¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç²Ä°¦¤¯±Ç¤ë¤â¤Î¡£
¤Ç¤â¡¢¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤¹¤®¤ëÈà½÷¤Ë¤ÏÃËÀ¤Ï¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÏÉ¬¤ºÔú¤Ã¤Æ¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ë¤Ï¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤òÉ¬¤ºÇã¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½÷²¦ÍÍ¥¿¥¤¥×¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§£Â«Çû¤¬¤Ò¤É¤¤
Â«Çû¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤Ò¤É¤¤½÷À¤â¡¢Îø¿Í¤«¤é¤¹¤°¥Õ¥é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Èà»á¤Î½÷Í§Ã£Á´°÷¤È±ï¤òÀÚ¤é¤»¤¿¤ê¡¢¿¦¾ì¤Î½÷À¤È¤Î»Å»ö¾å¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¤Ë¤â¸ý¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£
²áÅÙ¤ÊÂ«Çû¤ò¤¹¤ë½÷À¤ÏÃËÀ¤«¤é·ù¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¤²áÅÙ¤Ê¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó
Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ²áÅÙ¤Ë¡Ö¤«¤Þ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦½÷À¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡ÖÝµÆ«¤·¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ¤Ï1¿Í¤Ç¥Ü¡¼¥Ã¤È¤¹¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤À¸¤Êª¡£
¼ñÌ£¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ´Ö¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À¤È¤Ï¡¢¡ÖÈè¤ì¤ë¤·ÊÌ¤ì¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¤È¤«¡£
Îø¿Í¤ÈÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤½÷À¤ÎÆÃÄ§¥¾å¤«¤éÌÜÀþ
Èà»á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎø¿Í¤À¤«¤é²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸ý½Ð¤·¤¹¤ë½÷À¤â¡¢Ä¹Â³¤¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤Î»Å»ö¤Ë¸ý½Ð¤·¤·¤¿¤ê¡¢¿Í³ÊÈÝÄê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¼ñÌ£¤ò¡Ö¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÓÞ¾Ð¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö»ä¤¬Á´¤ÆÀµ¤·¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤ÇÈÝÄê¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø¿Í¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë1¿Í¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤òÂº½Å¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£