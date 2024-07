2014年に解散したアイドルグループ・BiS(第1期)が8日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場でフリーライブ『You've been cheated』を開催。開演前には元マネージャーの渡辺淳之介氏が登場し、前説を行った。BiSは、2010年にソロアーティストとして活動していたプー・ルイを中心に結成。「新生アイドル研究会(Brand-new idol Society)」の頭文字をグループ名とし、「アイドルを研究してアイドルになる」をコンセプトに掲げながら、24時間耐久フリーライブやケツバット会など過激なパフォーマンスでも注目を集め、2014年7月8日に神奈川・横浜アリーナ公演『BiSなりの武道館』で解散した。

渡辺氏は会場に集まった研究員たちを見やり、「老けたねぇ!10年経ったねぇ!」と冒頭から客席いじり。しかし「この10年、メンバーも僕もBiSだったということを胸に活動してきました」とかみ締め、「そしてそれぞれが今でも活動し続けているというのは、みんなの支えがあってこそだと思います。ありがとう」と伝えた。この日は解散時のメンバーであるプー・ルイ、ヒラノノゾミ、カミヤサキ、テンコ(グループ在籍時はテンテンコ名義)、ファーストサマーウイカ、古正寺恵巳(グループ在籍時はコショージメグミ名義)が登場。開催3日前のゲリラ告知だったにもかかわらず、会場には3000人の研究員(BiSファンの総称)が駆けつけた。■フリーライブ『You've been cheated』セットリスト01. FiNAL DANCE02. Give me your love 全部03. Hide out cut04. PPCC05. Fly06. primal.07. nerve