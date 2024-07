2014年に解散したアイドルグループ・BiS(第1期)が8日、東京・新宿の歌舞伎町シネシティ広場でフリーライブ『You've been cheated』を開催し、解散時のメンバー6人が10年ぶりにアツいパフォーマンスを披露した。BiSは、2010年にソロアーティストとして活動していたプー・ルイを中心に結成。「新生アイドル研究会(Brand-new idol Society)」の頭文字をグループ名とし、「アイドルを研究してアイドルになる」をコンセプトに掲げながら、全裸ミュージックビデオや24時間耐久フリーライブなど過激なパフォーマンスでも注目を集め、2014年7月8日に神奈川・横浜アリーナ公演『BiSなりの武道館』で解散した。

この日は解散時のメンバーであるプー・ルイ、ヒラノノゾミ、カミヤサキ、テンコ(グループ在籍時はテンテンコ名義)、ファーストサマーウイカ、古正寺恵巳(グループ在籍時はコショージメグミ名義)が登場。開催3日前のゲリラ告知だったにもかかわらず、会場には3000人の研究員(BiSファンの総称)が駆けつけた。代表曲の1つ「nerve」では、腕を大きく振りながら何度も体を大きく反らす恒例の振り付け“エヴィゾリ”も披露。同曲は全49曲を披露した14年の解散ライブでもオープニングとラストでパフォーマンスされ、8000人の研究員が“エヴィゾリ”の波を起こしたが、本公演でも、し烈な整理券争奪戦を制した3000人が、当時をほうふつとさせる熱量と反り具合でメンバーを鼓舞した。しかし、中には10年ぶりのハードな振り付けに、体が付いていかなかった“古参”研究員たちの姿も。演奏後、「しんどい!」「腰イッた…」といった悲痛な声を上げながら、充実した表情を浮かべ、プー・ルイも「10年ぶりなのでゼーゼー言ってます」と笑いながら、「10年経ってまだアイドルやってるってすごくない?」と誇らしげな笑顔を見せていた。■フリーライブ『You've been cheated』セットリスト01. FiNAL DANCE02. Give me your love 全部03. Hide out cut04. PPCC05. Fly06. primal.07. nerve