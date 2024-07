TWICE ナヨン＆KISS OF LIFE ジュリー「WATERBOMB」でコラボステージも！ホットガール達の出会いが話題

TWICEのナヨンとKISS OF LIFEのジュリーが出会った。昨日(7日)、TWICEの公式SNSを通じて「『WATERBOM』に“ホットガールウサギ”が登場。存在だけで清涼感MAXを記録しちゃった。スペシャルゲストのジュリーと一緒に『Magic』のステージまで完了。楽しんでいただき、ありがとうございます」という書き込みと共に、数枚の写真が掲載された。写真で、ナヨンとジュリは並んで立ち、肩を組んで仲睦まじい様子を見せている。2人は肩とウエストのラインを強調したクロップドトップスを着ており、抜群のプロポーションをアピール。音楽界の先輩と後輩の、仲良しツーショットが笑顔を誘う。

また、2人で撮影したダンスチャレンジも公開。TWICEの公式アカウントでは、ナヨンの新曲「ABCD」を、KISS OF LIFEの公式アカウントでは彼女たちの新曲「Sticky」を一緒に踊り、ここだけでしか見られない貴重なコラボでファンを熱狂させた。ナヨンは、6月14日に発売した2ndミニアルバム「NA」とタイトル曲「ABCD」で、6月29日付の米・ビルボード最新チャートの計13部門にランクインした。また、TWICEは5回目のワールドツアー「TWICE 5TH WORLD TOUR 'READY TO BE'」で、7月13〜14日に大阪・ヤンマースタジアム長居、20日〜21日に東京・味の素スタジアムで単独公演を開催し、27〜28日には海外女性アーティストとして初めて日産スタジアム入りを果たす。ジュリーが所属するKISS OF LIFEは今月1日、デジタルシングル「Sticky」をリリース。魅力的なストリングス、アフロビートのグルーヴとエネルギーが印象的な曲で、爽やかで清々しいサウンドと、メンバーの個性が輝く歌声、健康美あふれるパフォーマンスが調和し、音楽配信チャートで上位にランクインするなど、新たなサマークイーンの登場を知らせている。※動画はクリックまたはタップで閲覧できます。