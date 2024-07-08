TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃµº÷±ÑÍºëý¡×¤¬7·î15Æü¤è¤ê¥¢¥¥Ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
ÀèÆüÂè1ÏÃÊüÁ÷¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥â¥Ö¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÃµº÷±ÑÍºëý¡×¤¬¡¢7·î15Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤è¤ê¥¢¥¥Ð¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡£Åö¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï30Å¹ÊÞ¤ÎÅ¹Æ¬¤Ë·×4¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Î¤Ü¤ê¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¤Ï26Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¥é¥Ü¤Ï4Å¹ÊÞ¤ÇÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÁÇÅ¨¤ÊÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§7·î15Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¡Á7·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¡WÆÃÅµ¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡þÆÃÅµ¤½¤Î¡
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ700±ß°Ê¾å¤Î¤ª²ñ·×¤Ç¤¢¤¤«¤ë¤â¤·¤¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É»ý»²¤ÎÊý¤Ë¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡¡¢¨³ÆÅ¹100Ëç¸ÂÄê
¡þÆÃÅµ¤½¤Î¢
¤½¤Î¡¤ÇÆ±»þÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥«¡¼¥É¤Ç¥¹¥¿¥ó¥×¤ò½¸¤á¤ë¤È´ú´ÏÅ¹¤Ë¤Æ¸ÂÄêA2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Ê°ú´¹¾ì½ê¡§AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹5F¡Ë
¢¨1²ñ·×¤Ë¤Ä¤1¥¹¥¿¥ó¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã³«ºÅÅ¹ÊÞ¡ä
AKIHABARA¥²¡¼¥Þ¡¼¥ºËÜÅ¹¡¢TamTam½©ÍÕ¸¶Å¹4F¡¢TamTam½©ÍÕ¸¶Å¹5F¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß ½©ÍÕ¸¶¥é¥¸¥ª²ñ´ÛÅ¹¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß½©ÍÕ¸¶¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¿¥ï¡¼Å¹¡¢¥¯¥ë¥¯¥ë½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥Û¥Ó¡¼¥·¥ç¥Ã¥×Ì´¿¥²°¡¢¤Ç¤é¤Ê¤ó¤Ê¤ó ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢UK-mobile¡¢¥ª¥¿¥¯¸þ¤±ÈþÍÆ¼¼ OFF-KAi!!½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥á¥¤¥ÉÀ°ÂÎ¥µ¥í¥ó Ìþ¤¢maiden¡¢½ñÀô¥Ö¥Ã¥¯¥¿¥ï¡¼¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä½©ÍÕ¸¶´Û¡¢¥ª¥Î¥Ç¥ó¡¢ÉÍÅÄÅÅµ¡ PC USEFUL¡¢PC¥³¥ó¥Õ¥ë½©ÍÕ¸¶2¹æÅ¹¡¢ECHIGOYA¡¢¥´¥ëÌÍ¡£AKIBAÅ¹¡¢Æù½ÁÌÍ¥¹¥¹¥à ½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡¢¥«¥ì¡¼ÀìÌçÅ¹ BENGAL¡¢¥«¥ì¡¼¤Î»ÔÌ±¥¢¥ë¥Ð ½©ÍÕ¸¶ËÜÅ¹¡¢¾åÅù¥«¥ì¡¼ ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢¥â¥Á¥Å¥¥«¥ì¡¼¡¢¥¿¥³¥¹²°BLAISE¡¢CoCoÅÔ²Ä ½©ÍÕ¸¶Å¹¡¢²ÌÎÀMATSUTOMI
¢¡¥Õ¡¼¥É¥³¥é¥Ü¤âÆ±»þ³«ºÅ¡ª
¥³¥é¥Ü¥Õ¡¼¥É¤ò¤´ÃíÊ¸¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¸ÂÄê´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡þ¹âÌÚ³¤ÅÍ ¡ß Ï¢»â»Ò
³¤ÅÍ¤Î¤¦¤º¤é¥¹¥ì¥¤¥ä¡¼¥é¡¼¥á¥ó 1150±ß
¼çÌò¤È¤Ê¤ë³¤ÅÍ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¡¢´Å¿É¤¯¾Æ¤¤¤¿¾ÆÆù¤ÈÇ»¸ü¥¹¡¼¥×¤ËËþ·î¤¿¤Þ¤´¡¢¤¦¤º¤é¤Î¼ÑÍñ¤¬¾è¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥å¡¼¡£¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤¦¤º¤é¤Î¼ÑÍñ¤ò¼í¤ê¤Ä¤¯¤»¡ª
¡þ³ë¾ë½Õ¹á ¡ß ¤«¤É¹ÉòÆº²°
½Õ¹á¤ÎÄ¶¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤«¤É¹ 1600±ß
¤¤áºÙ¤«¤¤¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÉ¹¤ËÏÂ·ª¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤òìÔÂô¤Ë¾è¤»¤¿Ä¶¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¤«¤É¹¡£½Õ¹á¤Î¥Ï¡¼¥È·¿È±¾þ¤ê¤âºÆ¸½¤·¤¿¡¢Ì£¤â¸«¤¿ÌÜ¤â½¨°ï¤Ê°ìÉÊ¡£¡Ê¼Ì¿¿¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¡¢ÄÌ¾ï¥µ¥¤¥º¤Ï2300±ß¤ÇÄó¶¡²Ä¡Ë
¡þ¥·¥ë¥Õ¥£¡¼ ¡ßCraftBeerTap
¥·¥ë¥Õ¥£¡¼¤ÎËâ³Ë¥¯¥ì¡¼¥× 1500±ß
Ëâ³Ë¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥Ù¥ê¡¼¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥·¥ë¥Õ¥£¡¼ÆÃÀ½¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤Ï¼«²ÈÀ½¥¥ã¥é¥á¥ëÆþ¤ê¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¡¢¤Ö¤É¤¦¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡¢¥é¥à¥ì¡¼¥º¥ó¥¢¥¤¥¹¡¦¥Ù¥ê¡¼¥ß¥Ã¥¯¥¹¥½¡¼¥¹¤¬¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤ë¡£¥·¥ë¥Õ¥£¡¼¥«¥é¡¼¤Î¥¹¥«¥Ã¥·¥å¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¡þ¥ë¥·¥§¥ê¥¢ ¡ß ¤Ð¤ó¤«¤é
¥ë¥·¥§¥ê¥¢¤Î¿»¿©¤ÎÂ©¿á¥é¡¼¥á¥ó 1200±ß
¥ë¥·¥§¥ê¥¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¿É¤µ¤ÇÉ½¸½¡£¤Ð¤ó¤«¤é¼«Ëý¤Î¿É¥Í¥®¤Ð¤ó¤«¤é¤Î¿É¥Í¥®¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤ÏÅâ¿É»Ò¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£¤¼¤Ò¿»¿©¤ÎÂ©¿á¤òÂÎ´¶¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
(¼¹É®¼Ô: ¤¢¤¤«¤ëNEWS)