相川七瀬が7月7日、渋谷・Spotify O-EASTにて恒例の<NANASE'S DAY 2024>を開催した。自身の名前にちなんで名付けられた7月7日のこのライブは2006年から開催されており、今年で18年目となる。毎回バラエティに富んだ内容がファンの楽しみとなっているが、今年は事前にSNSでリクエスト曲を募る企画も行い、珍しい楽曲の披露が期待されていた。M1は「ダリア -She Knows Love-」からスタート。ライブの始まりも終わりもどちらをも担える、彼女にとってもファンにとっても特別な楽曲。「LIKE A HARD RAIN」「Nostalgia」「天使のように踊らせて」とアッパーな楽曲が続き、さらにリクエストのあったレア曲、PUFFYの吉本由美と作詞した「恋愛体質」で会場が大いに湧く。

セットリスト



1.ダリア -She Knows Love-2.LIKE A HARD RAIN3.Nostalgia4.天使のように踊らせて5.恋愛体質6.Sweet Emotion7.SEVEN SEAS8.花火が終わる頃9.恋に落ちた瞬間10.Maybe Tomorrow11.BlueStar12.彼女と私の事情13.COSMIC LOVE14.BREAK OUT!15.Shock of Love16.EVERYBODY GOESEncoreEN1.襷をつなげEN2.Rastynail with.RIO(Dr)EN3.POISON with.稲村太佑(アルカラ)EN4.お祭り騒ぎwith.稲村太佑(アルカラ)EN5.夢見る少女じゃいられない