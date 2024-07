Xdinary Heroes、タイトル曲「LOVE and FEAR」MVを公開…ダイナミックで堂々とした魅力をアピール

Xdinary Heroesが新曲「LOVE and FEAR」でカムバックした。



彼らは8日、ニューデジタルシングル「Open ♭eta v6.2」をリリースした。



所属事務所のJYPエンターテインメントは8日18時、公式YouTubeチャンネルを通じて、タイトル曲「LOVE and FEAR」のミュージックビデオを公開。



映像には雄大な音楽と共に空の上に手を伸ばす6つの手が登場。豊かな楽器サウンドとメンバーたちの堂々としたロックバンドのオーラが目を奪い、ダイナミックな演出が視覚的な面白さを与えた。



「Open ♭eta v6.2」には、タイトル曲「LOVE and FEAR」と収録曲「XH_sand_75」の計2曲が収録された。



Xdinary Heroesのニューデジタルシングル「Open ♭eta v6.2」は、8日午後6時に各音楽配信サイトを通じてリリースされた。