7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第14回は、57.2キロのベアナックルルールでジョン・ドッドソンと対戦する征矢貴。13年に修斗バンタム級新人王&MVPを獲得するも、指定難病のクローン病の診断を受けて競技から遠ざかった。19年に復帰し、RIZINに参戦し好成績を残すも、22年11月に中村優作、23年9月にラマザン・テミロフに連敗。再起戦は初挑戦となるベアナックルルール。王者ドッドソンを沈め、浮上のきっかけとなるか。

■征矢貴 基本データ名前:征矢貴出身地:日本 千葉県生年月日:1994年10月15日身長:165cmリーチ:164cm(65inc)体重:57.2kg所属:パラエストラ松戸Twitter:@Takaki_Soya■プロフィール扇久保博正の練習姿を偶然見かけ格闘技の世界を知る。アマチュア修斗で好成績を残し、12年7月のDEEPで伊藤貴昭を僅か46秒でKOし鮮烈なプロデビュー。主戦場を修斗に移してからもアグレッシブなファイトスタイルで3連続1RKOを挙げ、13年修斗バンタム級新人王とMVPを獲得。17年5月の修斗での清水清隆戦を最後に体調不良により実践から離脱すると、指定難病のクローン病の診断を受けて治療に専念。19年6月、約2年振りの復帰戦にしてRIZINデビュー戦で川原波輝を衝撃的なカウンターで倒すと、8月には村元友太郎を2Rにパンチ連打でTKOし2連勝しストライカーとしての健在ぶりをアピール。しかし、再び体調不良で試合から遠ざかる。22年4月、約2年半ぶりの復帰戦でWARDOGストロー級王者の中務修良にTKO勝利を収め完全復活を果たした。11月大会では中村優作に判定負けを喫し、その後23年9月にはラマザン・テミロフを相手に宣言通りの激しい打撃戦を展開するもKOで散り、苦しい2連敗となった。再起戦となる今回ベアナックルルールへの初挑戦にして、BKFCフライ級王者でこのルールでは最強のドッドソンをマットに沈め、一躍世界にその名を轟かせたい。■RIZIN戦績・2019.6.2 RIZIN.16WIN vs 川原波輝 1R 4分05秒 KO(右フック)・2019.8.18 GOOD SPEED presents RIZIN.18WIN vs 村元友太郎 2R 1分28秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)・2022.04.16 SPASHAN presents RIZIN TRIGGER 3rdWIN vs 中務修良 2R 3分29秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYALOSE vs 中村優作 3R 判定(2-1)・2023.09.24 RIZIN.44LOSE vs ラマザン・テミロフ 1R 3分15秒 KO(スタンドパンチ)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整