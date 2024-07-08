ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ëà¥Þ¥ó¥â¥¹°ì²Èá½Ð¸½¡¡3.3Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¤Î¼ÖÁëÉ÷·Ê¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆóÅÙ¸«¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Þ¤À¡×
¡Ö»ä¤ÏÅÄ¤ó¤Ü¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¤³¤¤¤Äµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤¤È¶¦¤ËX¾å¤Ë½Ð¸½¤·¤¿"¤¢¤ë¥â¥Î"¤¬Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë²¿¤¬¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È......¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯7·î8Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤Í¤®»Ò¡Ê¡÷oosk_hkt¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£
ÀÄ¡¹¤È¤·¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹......¡ª¡©
¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¤·¡¢²ç¤â¤º¤¤¤Ö¤óÎ©ÇÉ¤À¡£
¤Ê¤¼¥Þ¥ó¥â¥¹¤¬¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¡©¡¡¤³¤ó¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Î¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Å»ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï3Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê8ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤Ê¤¼ÅÄ¤ó¤Ü¤ÎÃæ¤Ëw¡×
¡Ö¤Û¤Ü¥È¥í¥¤¤ÎÌÚÇÏ¡×
¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤Þ¤À£÷£÷¡×
¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤¹¤®¤ë¾Ð¡×
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹¤Èî°íð¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï8Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤Î¤Í¤®»Ò¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï...1Æ¬¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Í¤®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï8Æü¸áÁ°8»þ30Ê¬º¢¡£¾ì½ê¤Ï¡¢°¦É²¸©À¾Í½»Ô¡¦°ËÍ½ÀÐ¾ë±Ø¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÞ¤ËÂç¤¤¤¥Þ¥ó¥â¥¹¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Æ»Ò¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê¤Í¤®»Ò¤µ¤ó¡Ë
¤Ê¡¢²¿......¡©¡¡¿Æ»Ò......¡©
¤É¤¦¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Þ¥ó¥â¥¹¤¬ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡£Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢À¾Í½»Ô´Ñ¸÷Êª»º¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ë¾ÜºÙ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤ï¤¯¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹¤¿¤Á¤Ï2011Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤ï¤é¥Þ¥ó¥â¥¹¡×¡£ËèÇ¯¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö±§ÏÂ¤ì¤ó¤²¤Þ¤Ä¤ê¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ¸µÍ»Ö¤ÈÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤¬¶¨ÎÏ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åß¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤â¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥ó¥â¥¹¤Ï3Æ¬¤¤¤Æ¡¢º£²óÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¿Æ¥Þ¥ó¥â¥¹¤Î¡Ö¤ï¤é¤é¡×¡£¤½¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï»Ò¥Þ¥ó¥â¥¹¤Î¡Ö¤Þ¤¤¡×¡¢Â¹¥Þ¥ó¥â¥¹¡Ö¤ì¤ó¡×¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
»Íµ¨ÀÞ¡¹°ã¤Ã¤¿»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¤È¤¤¤¦¥Þ¥ó¥â¥¹¤¿¤Á¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©