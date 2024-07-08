日プ女子・北爪さくら所属の新グループRIRYDAYにポケプリ岡部望々花、新人JURIが参加
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」に出演していたSAKURA（北爪さくら）や韓国発のサバイバルオーディション番組「Girls Planet 999：少女祭典」に参加していたMIRI（桑原彩菜）が所属するグループとして注目を浴びるRIRYDAY。
3人目のメンバーとして未経験の新人であるJURI、4人目のメンバーとして「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」番組内グループ ポケプリ（Pocket Princess）としてSAKURAと共に活動していた岡部望々花がNONOKAとして参加を発表。7月9日20時には5人目の参加メンバーが発表される予定。
JURI
公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/
公式X https://x.com/riryday/
3人目のメンバーとして未経験の新人であるJURI、4人目のメンバーとして「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」番組内グループ ポケプリ（Pocket Princess）としてSAKURAと共に活動していた岡部望々花がNONOKAとして参加を発表。7月9日20時には5人目の参加メンバーが発表される予定。
JURI
公式Instagram https://www.instagram.com/riryday/
公式X https://x.com/riryday/