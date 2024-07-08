『音楽の日』ダンス企画詳細発表 グループ対抗、1on1、シッキン選抜、ホープ2組参戦も
TBS系で13日に8時間生放送される夏の大型音楽特番『音楽の日2024』（後2：00〜9：56）のダンス企画の詳細が8日、発表となった。
【写真】昨年は12組90人がダンスコラボし大きな話題を呼んだ
今回のダンス企画は「垣根は越えた！今度はバトルだ！」をテーマに、18組が参加し、ダンスバトルを繰り広げる。
「グループ対抗ダンスバトル」企画では、人気グループ18組が日本に希望をもたらした大ヒット曲の数々を、それぞれの振り付けで披露。そして、ラストには全18組総勢100人以上が、心を一つにシンクロダンスを披露する。
さまざまなテーマのダンスショーも決定した。「1on1ダンスバトル」では、各グループからダンスに自信のあるトップダンサー８人が出場。フリースタイル形式でダンスバトルを繰り広げる。
「s**t kingz選抜ダンスショー」では、ダンス企画のプロデュースを担当するs**t kingz（シットキングス）が、超高難度ダンスをこの日のために制作。各グループからダンス自慢の猛者たちが選抜され、超ハイレベルなダンスショーを繰り広げる。
「ダンス界のホープ ダンスショータイム」は、ダンスシーンの未来を担う次世代ダンスグループ2組の参加が新たに決定。LDH所属のTHE JET BOY BANGERZ、BMSG所属のBMSG TRAINEEの2組が、s**t kingzの振り付けで魅せる。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣
郷ひろみ
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛
なにわ男子
Number_i
新妻聖子
NewJeans
nobodyknows+
乃木坂46
爆風スランプ
BE:FIRST
HIPPY
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
MISIA ★
三浦大知 ★
Mrs. GREEN APPLE
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
WANIMA
▼hopeバンド ボーカル ★
アイナ・ジ・エンド
ISSA（DA PUMP）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
ジェシー（SixTONES）
はっとり（マカロニえんぴつ）
三浦大知
MISIA
▼hopeバンド バンドマスター ★
寺岡呼人
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE JET BOY BANGERZ ★
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BMSG TRAINEE ★
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース
s**t kingz
★＝新規発表
【写真】昨年は12組90人がダンスコラボし大きな話題を呼んだ
今回のダンス企画は「垣根は越えた！今度はバトルだ！」をテーマに、18組が参加し、ダンスバトルを繰り広げる。
「グループ対抗ダンスバトル」企画では、人気グループ18組が日本に希望をもたらした大ヒット曲の数々を、それぞれの振り付けで披露。そして、ラストには全18組総勢100人以上が、心を一つにシンクロダンスを披露する。
「s**t kingz選抜ダンスショー」では、ダンス企画のプロデュースを担当するs**t kingz（シットキングス）が、超高難度ダンスをこの日のために制作。各グループからダンス自慢の猛者たちが選抜され、超ハイレベルなダンスショーを繰り広げる。
「ダンス界のホープ ダンスショータイム」は、ダンスシーンの未来を担う次世代ダンスグループ2組の参加が新たに決定。LDH所属のTHE JET BOY BANGERZ、BMSG所属のBMSG TRAINEEの2組が、s**t kingzの振り付けで魅せる。
■『音楽の日2024』出演者
▼総合司会
中居正広
安住紳一郎（TBSアナウンサー）
▼出演アーティスト
INI
アイナ・ジ・エンド
新しい学校のリーダーズ
AliA
アリス
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
ENHYPEN
奥田民生
Omoinotake
Kis-My-Ft2
King & Prince
倉木麻衣
郷ひろみ
櫻坂46
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
THE ALFEE
JO1
島津亜矢
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
SixTONES
Snow Man
SPYAIR
SEKAI NO OWARI
Da-iCE
DA PUMP
超ときめき▽宣伝部（▽＝ハート）
超特急
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
長渕剛
なにわ男子
Number_i
新妻聖子
NewJeans
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乃木坂46
爆風スランプ
BE:FIRST
HIPPY
日向坂46
平井大
FUNKY MONKEY BΛBY’S
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
BOYNEXTDOOR
MY FIRST STORY × HYDE
マカロニえんぴつ
ME:I
MISIA ★
三浦大知 ★
Mrs. GREEN APPLE
MINMI
優里
ゆず
Little Glee Monster
LE SSERAFIM
WANIMA
▼hopeバンド ボーカル ★
アイナ・ジ・エンド
ISSA（DA PUMP）
大野雄大・花村想太（Da-iCE）
ジェシー（SixTONES）
はっとり（マカロニえんぴつ）
三浦大知
MISIA
▼hopeバンド バンドマスター ★
寺岡呼人
▼大合唱企画
SUPER BEAVER「小さな革命」
▼ダンス企画出演アーティスト
INI
新しい学校のリーダーズ
AKB48グループ（AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48）
&TEAM
坂道グループ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）
THE JET BOY BANGERZ ★
THE RAMPAGE
三代目 J SOUL BROTHERS
JO1
GENERATIONS
Snow Man
Da-iCE
DA PUMP
超特急
TOMORROW X TOGETHER
Travis Japan
BMSG TRAINEE ★
BE:FIRST
FANTASTICS
ME:I
▼ダンス企画プロデュース
s**t kingz
★＝新規発表