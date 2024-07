7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第13回は、57.2キロのベアナックルルールで征矢貴と対戦するジョン・ドッドソン。2022年大みそかにRIZIN初参戦して所英男と竿本樹生に連勝したが、23年大みそかに扇久保博正に判定負けした。UFCで長く活躍しフライ級王座に2度も挑戦した世界的強豪ファイターは注目が集まるベアナックルルールでどんな戦いを見せるのか。

■ジョン・ドッドソン 基本データ名前:ジョン・ドッドソン出身地:アメリカ生年月日:1984年9月26日身長:160cm体重:57.0kg所属:JACKSON-WINK MMAX:@JohnDodsonMMA■プロフィール学生時代はレスリング、アメリカンフットボール、陸上に励み、レスリングでは2度の州王者に輝く。高校卒業後、大学に通いながらグレッグ・ジャクソンの下でMMAの練習を始める。04年9月にメキシコで行われたDESERT EXTREMEでザック・ホワイト相手にプロデビューすると、1Rにリアネイキッドチョークによる一本勝ちを収め、2戦目は同年11月に日本で行われたDEMOLITIONで漆谷康宏と対戦するも判定による初黒星を喫している。その後は数々の団体で経験を積み、11年6月からリアリティ番組「The Ultimate Fighterシーズン14」に参加。ジョン・アルバート、ジョニー・ベッドフォードらを下し決勝進出を果たす。11年12月のTUFバンタム級トーナメント決勝でTJ・ディラショーと対戦し、得意の左フックでダウンさせると追撃のパウンドでTKO勝ちを収めトーナメント優勝を果たした。その試合でノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞するなど、UFC本戦での活躍が期待された。UFC本戦デビューとなった12年5月のUFC on FOX 3ではティム・エリオットと対戦し、3-0の判定勝ちを収め、10月にはジェシー・フォルミーガにTKO勝ちし2連勝を飾る。13年1月のUFC on FOX 6で世界フライ級王者デメトリアス・ジョンソンの持つベルトに挑戦し、試合前半にダウンを奪うも、判定負けを喫し王座獲得とはならなかった。しかし、再び連勝を飾ると15年9月にデメトリアスとの再戦、タイトルへの挑戦権を得るも、その牙城を崩すことはできなかった。その後も数々の強豪と鎬を削り、20年8月のメラブ・ドバリシビリ戦を最後にUFCを離れる。21年10月、22年4月にはXMMAで2戦し、8月には素手で戦うベアナックル・ボクシングBKFCに参戦すると元UFCファイターのライアン・ブノワを得意の左フック4連打でマットに沈めた。RIZIN初参戦となった22年12月のRIZIN.40大晦日大会で所英男と対戦すると、1Rに左ストレートで所を仕留めTKO勝利を挙げた。2戦目となった23年5月の有明大会でも竿本樹生に圧勝。続く大晦日には扇久保博正のテイクダウンに苦しみ判定0-3でRIZIN初黒星を喫した。BKFCには22年8月から参戦し、3戦すべて1RKO/TKO勝利でBKFCフライ級王座を手にすると、今年3月にはダゴベルト・アグエロを相手に激闘を演じドロー防衛を果たした。今や自らの土俵とも言える素手の殴り合いで、昨年土をつけられた扇久保の同門である征矢を血祭りにあげ、RIZINフライ級での存在感を揺るぎないものとする。■RIZIN戦績・2022.12.31 RIZIN.40WIN vs 所英男 1R 1分43秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2023.05.06 RIZIN.42WIN vs 竿本樹生 3R 判定(3-0)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45LOSE vs 扇久保博正 3R 判定(3-0)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整