【となりのトトロ みんなの草壁家】7月20日 発売予定価格:48,400円

ジブリがいっぱい どんぐり共和国は、ミニチュアハウス「となりのトトロ みんなの草壁家」を7月20日に発売する。価格は48,400円。

「となりのトトロ みんなの草壁家」は、「となりのトトロ」に登場する「草壁家」のミニチュアハウス。長い間放置されていた古い外観、色あせや歪みなど、草壁家特有の趣をミニチュアで再現している。

また発表に合わせて、商品の構造などを見られる動画が公開されている。動画では、母屋や和室、催事場など、間取りや扉の開閉の動き、セットの仕方などを確認できる。サイズは532×273×418mm(幅×高さ×奥行き)。単4電池3本使用で、明かりをつけることもできる。

【ミニチュアサイズの草壁家が登場/みんなの草壁家】

(C) Studio Ghibli

(C) 1989 Eiko Kadono-Studio Ghibli - N

(C) 2004 Studio Ghibli - NDDMT