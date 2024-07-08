PassCode、新曲「WILLSHINE」明日先行配信＆アジアツアー開催決定
PassCodeが明日7月9日に、新曲「WILLSHINE」の先行配信をスタートさせる。
本楽曲は、7月1日より放送開始したTVアニメ『SHY』の第2期オープニング主題歌に起用されている。先日、渋谷Spotify O-EASTで超満員の中開催された＜PassCode presents VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 ＞で初披露、オーディエンスを賑わせたエモーショナル全開のポップアンセムとなっている。
「WILLSHINE」
https://lnk.to/LZC-2838
■初回限定盤(CD+Blu-ray)LAMR-34034
2024年9月11日リリース
6,600円(税込)/ 6,000円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. タイトル未定
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. タイトル未定-Instrumental-
-初回限定盤Blu-ray-
PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動at 国立代々木競技場 第一体育館
■通常盤(CDのみ)LAMR-4034
2024年9月11日リリース
1,430円(税込)/ 1,300円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. タイトル未定
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. タイトル未定-Instrumental-
※描きおろしイラスト長帯仕様
【商品の予約はこちら】
初回限定盤 https://lnk.to/LAMR-34034
通常盤 https://lnk.to/LAMR-4034
＜PassCode Asia Tour 2024＞
10月12日(土) Guangzhou・To Be Announced
10月13日(日) Shanghai・To Be Announced
10日27日(日) Taipei・CORNER MAX
11日9日(土) Seoul・West Bridge Live Hall
11日10日(日) Seoul・West Bridge Live Hall
12日17日(火) Tokyo・Zepp DiverCity
12日19日(木) Aichi・Zepp Nagoya
12日21日(土) Osaka・Zepp Osaka Bayside
チケット情報：https://passcode-official.com/topics/detail/index/1602
＜PassCode Undo→Step TOUR 2024＞
8月3日(土) 宮城・仙台Rensa
8月4日(日) 静岡・LiveHouse浜松窓枠
8月8日(木) 愛知・ElectricLadyLand
8月9日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY
8月11日(日・祝) 兵庫・神戸Harbor Studio
8月12日(祝・月) 石川・EIGHT HALL
8月17日(土) 京都・KYOTO MUSE
8月18日(日) 東京・代官山UNIT
8月22日(木) 東京・代官山UNIT
8月24日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
8月25日(日) 神奈川・YOKOHAMA ReNY β
8月31日(土) 千葉・柏PALOOZA
9月1日(日) 愛媛・W studio RED
9月6日(金) 北海道・札幌Sound Lab mole
チケット情報：https://eplus.jp/passcode24/
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