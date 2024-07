PassCodeが明日7月9日に、新曲「WILLSHINE」の先行配信をスタートさせる。本楽曲は、7月1日より放送開始したTVアニメ『SHY』の第2期オープニング主題歌に起用されている。先日、渋谷Spotify O-EASTで超満員の中開催された<PassCode presents VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 >で初披露、オーディエンスを賑わせたエモーショナル全開のポップアンセムとなっている。

10月10日(木) Beijing・To Be Announced10月12日(土) Guangzhou・To Be Announced10月13日(日) Shanghai・To Be Announced10日27日(日) Taipei・CORNER MAX11日9日(土) Seoul・West Bridge Live Hall11日10日(日) Seoul・West Bridge Live Hall12日17日(火) Tokyo・Zepp DiverCity12日19日(木) Aichi・Zepp Nagoya12日21日(土) Osaka・Zepp Osaka Baysideチケット情報:https://passcode-official.com/topics/detail/index/1602