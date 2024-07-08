PassCodeが明日7月9日に、新曲「WILLSHINE」の先行配信をスタートさせる。

本楽曲は、7月1日より放送開始したTVアニメ『SHY』の第2期オープニング主題歌に起用されている。先日、渋谷Spotify O-EASTで超満員の中開催された＜PassCode presents VERSUS PASSCODE 2024 Vol.2 ＞で初披露、オーディエンスを賑わせたエモーショナル全開のポップアンセムとなっている。

さらに本日、アジアツアー＜PassCode Asia Tour 2024＞の開催も発表された。同ツアーは、10月10日の北京公演を皮切りに、広州、上海、台北、ソウル、そして日本国内を含めた全9都市を周る大規模なツアーとなっている。ツアーファイナルは、12月21日の大阪Zepp Osaka Bayside公演だ。

「WILLSHINE」

◼︎先行配信
https://lnk.to/LZC-2838

■初回限定盤(CD+Blu-ray)LAMR-34034
2024年9月11日リリース
6,600円(税込)/ 6,000円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. タイトル未定
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. タイトル未定-Instrumental-

-初回限定盤Blu-ray-
PassCode Zephyren 10th Anniversary A.V.E.S.T project 鼓動at 国立代々木競技場 第一体育館

■通常盤(CDのみ)LAMR-4034
2024年9月11日リリース
1,430円(税込)/ 1,300円(税抜)
-CD-
01. WILLSHINE
02. タイトル未定
03. WILLSHINE -Instrumental-
04. タイトル未定-Instrumental-
※描きおろしイラスト長帯仕様

【商品の予約はこちら】
初回限定盤 https://lnk.to/LAMR-34034
通常盤 https://lnk.to/LAMR-4034


＜PassCode Asia Tour 2024＞

10月10日(木) Beijing・To Be Announced
10月12日(土) Guangzhou・To Be Announced
10月13日(日) Shanghai・To Be Announced
10日27日(日) Taipei・CORNER MAX
11日9日(土) Seoul・West Bridge Live Hall
11日10日(日) Seoul・West Bridge Live Hall
12日17日(火) Tokyo・Zepp DiverCity
12日19日(木) Aichi・Zepp Nagoya
12日21日(土) Osaka・Zepp Osaka Bayside

チケット情報：https://passcode-official.com/topics/detail/index/1602

＜PassCode Undo→Step TOUR 2024＞

8月1日(木) 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3
8月3日(土) 宮城・仙台Rensa
8月4日(日) 静岡・LiveHouse浜松窓枠
8月8日(木) 愛知・ElectricLadyLand
8月9日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY
8月11日(日・祝) 兵庫・神戸Harbor Studio
8月12日(祝・月) 石川・EIGHT HALL
8月17日(土) 京都・KYOTO MUSE
8月18日(日) 東京・代官山UNIT
8月22日(木) 東京・代官山UNIT
8月24日(土) 岐阜・CLUB ROOTS
8月25日(日) 神奈川・YOKOHAMA ReNY β
8月31日(土) 千葉・柏PALOOZA
9月1日(日) 愛媛・W studio RED
9月6日(金) 北海道・札幌Sound Lab mole

チケット情報：https://eplus.jp/passcode24/

関連リンク

◆PassCodeオフィシャルサイト
◆PassCodeオフィシャルX
◆PassCodeオフィシャルYouTube
◆PassCodeオフィシャルInstagram