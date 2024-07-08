「ダンジョン飯」迷宮探索展 東京＆名古屋会場完売グッズ 事後受注通販開始
受注期間：7月8日12時～7月13日9時59分まで
配送予定：10月下旬ごろより順次
受注販売サイト：カドカワストア内販売ページ
KADOKAWAは、イベント「 ダンジョン飯」迷宮探索展 東京会場＆名古屋会場で販売されたグッズの事後受注通販を、通販サイト「カドカワストア」にて7月8日12時より開始した。受付期間は7月13日9時59分まで。
販売グッズには「ダンジョン飯」に登場した料理が描かれたトレーディング回転アクリルキーホルダー、トレーディングホログラム缶バッジ、キャンバスボードなどがラインナップしている。
また、7月13日からは開催形態を変更して、九井諒子展＆「ダンジョン飯」迷宮探索展として京都会場がスタートする。
□「カドカワストア」の「『ダンジョン飯』迷宮探索展 事後販売」
ダンジョン飯 迷宮探索展 トレーディング回転アクリルキーホルダー 価格：880円
ダンジョン飯 迷宮探索展 トレーディングホログラム缶バッジA 価格：550円
ダンジョン飯 迷宮探索展 キャンバスボード（デイドリーム・アワー） 価格：3,300円
ダンジョン飯 迷宮探索展 お箸 価格：880円
九井諒子展＆「ダンジョン飯」迷宮探索展
・会期：7月13日～10月8日
※休館日：毎週水曜日。ただし、7月25日～8月27日は無休
・開催時間：10時～17時（最終入館は16時30分）
・会場：京都国際マンガミュージアム2階ギャラリー1、2、3、館内複数スポット
住所：京都市中京区烏丸通御池上ル 京都国際マンガミュージアム2階
次回企画展 7/13(土) ～10/8(火)は、- 京都国際マンガミュージアム (@kyotomm) June 15, 2024
「九井諒子展＆「ダンジョン飯」迷宮探索展」だマン！https://t.co/U9siEaf8sy
限定グッズ付きオンライン入館券の販売もスタートしています。
また、新規グッズも予定しているのでお楽しみ！#九井諒子 #ダンジョン飯 pic.twitter.com/pnXcSpaIoM
(C) Ryoko Kui
(C)九井諒子・KADOKAWA刊／「ダンジョン飯」製作委員会