7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第12回は、66キロのMMAルールで鈴木博昭と対戦するYA-MAN。練習中に靱帯損傷という怪我を負い、4月の『RIZIN.46』を欠場したYA-MAN。仕切り直しの対戦となる今回に向け、負傷の影響は全くなさそうだ。感情むき出しのファイトスタイルで“怪物くん”こと鈴木を圧倒したい。

■YA-MAN 基本データ名前:YA-MAN出身地:日本 埼玉県生年月日:1996年5月31日身長:173cm体重:62.0kg所属:TARGET SHIBUYATwitter:@yaman_kosf■プロフィール風変わりなリングネームは、ジムに入った初日に会長から「今日からお前はYA-MANだ」と唐突に言われてYA-MANになったとのこと。こう聞くとトリッキーなファイターかと思いきや、正々堂々のド突き合いを信条とする硬派ファイターだ。中学・高校時代はストリートファイトに明け暮れ、19歳の頃よりキックボクシングを学び始める。2018年にはRISEが主催したRISING ROOKIES CUPフェザー級準優勝を飾ると、その後も着実に実力をアップさせ一気に注目を集める存在となった。21年5月にはオープンフィンガーグローブでの立ち技ルールで、山口侑馬を2RKOで葬ると、9月には北井智大を1RKOで下し2連勝。格上ファイターを立て続けに破り、11月には人獣こと中村寛と激突する。戦前より舌戦を繰り広げ、迎えた試合では1ラウンドからお互いにフルスロットルで殴り合う。序盤に強烈な左フックを見舞いダウンを奪うが、そのまま逃げ切ることをせずに、最後まで死力を尽くして殴り合い、判定3−0で中村を振り切った。試合後のマイクで「1日で人生は変えられる。もしこの中に“俺って不幸だな”って思っている人がいたら、自分でしか自分の道は切り開けないと思うので、自分で切り開いていってください」とメッセージを送り、試合内容・マイクアピールともに絶賛を浴びた。21年大みそかにRIZIN初参戦し、“鋼のエンペラー”こと皇治と真っ向勝負を繰り広げ、判定勝利。大きなインパクトを与えると、22年6月のTHE MATCH 2022では、会見で大乱闘となった芦澤竜誠との因縁の試合でも、見事なKO勝利。日本格闘技界にその名を轟かせた。その試合後にMMAとの二刀流を宣言し、朝倉未来らと練習を始める。10月のRISEで白鳥大珠と対戦するも判定負けを喫し連勝ストップとなった。MMAデビュー戦となった23年5月のRIZIN.42で三浦孝太にフックの連打を浴びせ1R TKOで勝利し、8月のRISEで山口裕人に2R KO勝利を収めると、11月のFIGHT CLUBでは朝倉未来と対戦し1R早々に右ストレートをヒットさせKO勝利を挙げた。大晦日はMMA2戦目でかねてより挑発しあっていた平本蓮と対戦。MMA経験の差を見せつけられる完敗を喫した。自身がヒザの靭帯損傷で欠場した4月大会から仕切り直しとなる今回、ベテラン鈴木博昭とのストライカー対決を制しMMAでの完全復活を狙う。■RIZIN戦績・2021.12.31 RIZIN.33WIN vs 皇治 3R 判定 (0-2)・2023.05.06 RIZIN.42WIN vs 三浦孝太 1R 3分13秒 TKO・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45LOSE vs 平本蓮 3R 判定(3-0)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整