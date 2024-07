◆「2:BE」収録曲タイトルの頭文字に注目集まる

【モデルプレス=2024/07/08】7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST(ビーファースト)が、8月28日にリリースする2ndアルバム「2:BE」(読み:トゥービー)の収録曲が発表された。楽曲タイトルの頭文字に注目が集まっている。すでにデジタルリリースされている「Boom Boom Back」「Masterplan」などを含む14曲、韓国の8人組グループ・ATEEZ(エイティーズ)とコラボレーションした楽曲「Hush-Hush」、アルバムの流れを繋ぐinterlude(間奏)を含めた全16曲のトラックリストが解禁。新曲のクレジットにはBE:FIRSTメンバーの名前も多数記載されており、SHUNTO・RYUHEIによる「Metamorphose」、SOTA・JUNON・LEOによる「Genesis」、MANATO・RYOKIによる「Selfish」と、3つのユニット曲も収録されることがわかった。

◆「2:BE」収録曲一覧

01.Slogan

02.Masterplan

03.Boom Boom Back

04.Guilty

05.Sapphire

06.Smile Again

07.Grow Up

08.Metamorphose

09.Genesis

10.Selfish

11.Bump Around

12.Hush-Hush(BE:FIRST X ATEEZ)

13.BE:0−interlude−

14.Glorious

15.Blissful

16.Mainstream

ファンの間で注目を集めたのは楽曲のタイトル。ATEEZとのコラボ楽曲となる「Hush-Hush」以外、全ての楽曲タイトルの頭文字が、所属マネジメント/レーベルである“BMSG”のアルファベットのどれかとなっていることがわかる。1stアルバム「BE:1」(2022)の収録曲も15曲全ての頭文字が、“BMSG”のどれかとなっており、前作に引き続き統一された世界観がうかがえる。このタイトルの共通点には「今回もBMSGで統一されてる!」「貫いててかっこいい」「どの曲も楽しみ」「ユニット想像つかない」などのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)Written by Ryosuke “Dr.R” Sakai,Daisuke Nakamura,SOTA,SKY-HIProduced by SKY-HI,Ryosuke “Dr.R” SakaiWritten by Ryosuke “Dr.R” Sakai,Daisuke Nakamura,SKY-HIProduced by SKY-HI,Ryosuke “Dr.R” SakaiWritten by Grant Boutin,Will Jay,Luke Shipstad,3onawav,SKY-HIProduced by SKY-HITrack Produced by Grant Boutin,Luke ShipstadLyrics:LOAR,SKY-HIMusic:Kosuke Crane,LOAR,SKY-HIProduced by SKY-HI,Kosuke Crane (INIMI)Written by ALYSA,Alawn,Avina,SKY-HIProduced by SKY-HI,ALYSA,AlawnLyrics:SKY-HIMusic:KEITA TACHIBANA,JUNE,SKY-HIProduced by SKY-HI,KEITA TACHIBANALyrics:LOAR,Sunny,SKY-HIMusic:MONJOE,LOAR,Sunny,SKY-HIProduced by SKY-HI,MONJOE (INIMI)Written by Ryosuke “Dr.R” Sakai,Daisuke Nakamura,Carlo Redl,SHUNTO,RYUHEI,SKY-HIProduced by SKY-HI,Ryosuke “Dr.R” SakaiWritten by VLOT,SOTA,JUNON,LEO,Aile The ShotaProduced by Aile The Shota,VLOTWritten by hokuto,MANATO,RYOKI,SKY-HIProduced by SKY-HI,hokutoLyrics:SKY-HIMusic:ZEN,LOAR,SKY-HIProduced by SKY-HI,ZEN (INIMI)Lyrics:SKY-HI,EDEN,Ollounder,Maddox,Peperoni,Oliv,Hongjoong Kim,Mingi SongMusic:Chaki Zulu,MANATO,SKY-HI,EDEN,Ollounder,Maddox,Peperoni,OliArranger:Chaki Zulu,EDEN,Ollounder,Maddox,Peperoni,OlivProduced by SKY-HI,Chaki Zulu,EDENLyrics:LEO,SKY-HIMusic:UTA,MANATO,JUNON,SKY-HIProduced by SKY-HI,UTA (TinyVoice,Production)Lyrics:SKY-HIMusic:ZEN,LOAR,Akun,Sunny,MANATO,LEO,SKY-HIProduced by SKY-HI,ZEN (INIMI),Akun (INIMI)Written by Ryosuke “Dr.R” Sakai,Daisuke Nakamura,SKY-HIProduced by SKY-HI,Ryosuke “Dr.R” Sakai【Not Sponsored 記事】