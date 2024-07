7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第11回は、66キロのMMAルールでYA-MANと対戦するシュートボクシング出身の“怪物くん”こと鈴木博昭。当初、両者は4月の『RIZIN.46』での対戦が決まっていたが、YA-MANの練習中の負傷により中止に。仕切り直しの対戦となる今回、類まれな身体能力とパワーで相手を圧倒することができるのか。

■鈴木博昭 基本データ名前:鈴木博昭出身地:日本 愛知県生年月日:1984年12月6日身長:167cmリーチ:173cm(68inc)体重:66.0kg所属:BELLWOOD FIGHT TEAMTwitter:@kaibutsukun1206■プロフィールその類まれな身体能力とパワーから「怪物くん」の異名を持つ本能系ファイターで、近年はボンサイ柔術の打撃指導を通じて智将としても名高い。SHOOT BOXINGで初代SB日本ライト級王座、第9代SB日本スーパーライト級王座、初代SB世界スーパーライト級王座を獲得するなど、数々の強豪と名勝負を演じ一時代を築いた。18年より活躍の場をONEに移し3戦2勝の戦績を残す。21年10月、RIZIN電撃参戦。奥田啓介にパウンド連打で1R TKO勝ちでMMAデビュー初白星を飾る。その後は萩原京平に判定負け、昇侍に1R TKO勝ちののち平本蓮、青井人に判定負けを喫して2連敗。23年6月には朝倉未来一年チャレンジ1期生の西谷大成の跳びヒザに対し左フックを炸裂させ1R 56秒でTKO勝利し再起を遂げた。約8か月ぶりとなる24年2月、芦田崇宏を1R TKOで沈め、1Rフィニッシュで2連勝を飾ると勝利マイクでYA-MANをコールアウトし「タイマンしようぜ」宣言も、4月の対戦がYA-MANの負傷欠場で中止に。今回は自身が期待するビンビンの状態のYA-MANに打ち合い真っ向勝負で勝利し3連勝を挙げるとともに40歳の節目を迎える年にタイトル戦線を見据えたい。■RIZIN戦績・2021.10.02 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.1WIN vs 奥田啓介 1R 1分42秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2021.12.31 Yogibo presents RIZIN.33LOSE vs 萩原京平 3R 判定 (3-0)・2022.03.06 +WEED presents RIZIN LANDMARK vol.2WIN vs 昇侍 1R 1分12秒 TKO(レフェリーストップ:スタンドパンチ)・2022.07.02 湘南美容クリニック presents RIZIN.36LOSE vs 平本蓮 3R 判定 (1-2)・2022.11.06 RIZIN LANDMARK 4 in NAGOYALOSE vs 青井人 3R 判定(3-0)・2023.06.24 RIZIN.43WIN vs 西谷大成 1R 0分56秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2024.02.24 RIZIN LANDMARK 8 in SAGAWIN vs 芦田崇宏 1R 4分29秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整