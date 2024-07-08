TRENDZ、日本デビューアルバムのリード曲「REBIRTH」新ビジュアル＆ジャケット写真を公開

7月31日（水）にavex traxより日本デビューをするグローバルルーキーTRENDZが、日本デビューミニアルバム「REBIRTH」より待望のリード曲「REBIRTH」の新ビジュアル＆ジャケット写真を解禁した。「REBIRTH」はデビューミニアルバムと同タイトルで、まわりに振り回されず、王道のスタイルではなくても自分たちのスタイルを貫いていくという彼らの意志を感じられる楽曲だ。同世代を生きていくZ世代へ、夢や未来が理想と違っても周りの言葉ではなく、自分たちが正しいと信じる信念を押し進めていく強いメッセージを込めている。

先日公開された先行配信曲「Season of You」の爽やかなイメージと真逆の雰囲気の「REBIRTH」に期待が高まる。そして8月10日には、KT Zepp Yokohamaにてデビューショーケースを開催する。“新パフォーマンス強者”と呼び声高いTRENDZのパフォーマンスにも注目が集まる。

■リリース情報

日本デビューミニアルバム「REBIRTH」

発売日：7月31日（水）



「REBIRTH」各配信ストアでの事前予約はこちら



【全10形態】

●CD+PHOTOBOOK（AVCD-63596 / 初回生産限定盤）

価格：5,500円（税込）



●CD+Blu-ray（AVCD-63597）

価格：4,400円（税込）



●CDのみ（AVCD-63598）

価格：2,420円（税込）



●メンバー別（全7形態）：初回生産限定（CD）※mu-mo SHOP限定商品

価格：2,200円（税込）

・HANKOOK（AVC1-63599）

・HAVIT（AVC1-63600）

・LEON（AVC1-63601）

・YOONWOO（AVC1-63602）

・ra.L（AVC1-63603）

・EUNIL（AVC1-63604）

・YECHAN（AVC1-63605）



【CD特典】

●汎用特典

2Lサイズ生写真（※3形態合計）



●法人特典

・タワーレコード：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）

・HMV：チェキ風生写真（メンバー別ランダム7種）

・amazon：メガジャケ（各形態ごと絵柄）

・楽天ブックス：オリジナル缶バッジ（メンバー別ランダム）

・セブンネットショッピング：ミニアクリルキーホルダー（メンバー別ランダム）

・mu-moショップ：スマホステッカー（メンバー別ランダム）



■公演情報

「TRENDZ JAPAN DEBUT SHOWCASE -REBIRTH-」

【日時】

8月10日（土）

＜1部＞開場14:15/開演15:00

＜2部＞開場18:15/開演19:00



【会場】

神奈川・KT Zepp Yokohama



【チケット料金】

全席指定：8,800円（税込）



■関連リンク

TRENDZ 公式ホームページ