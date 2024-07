『40周年記念トランスフォーマー展』福岡会場から発売される新商品が明らかに サウンドウェーブのトートバッグやマグネットなど多数公開

7月12日(金)から7月28日(日)まで福岡・博多マルイ 7階イベントスペースで開催される『40周年記念トランスフォーマー展』から、同会場で販売がスタートする新商品のラインナップが発表された。

『トランスフォーマー』は、タカラトミーとハズブロが展開するメディア・フランチャイズ。「Robots in disguise」=「ロボットが身の回りに ある、ありとあらゆる物体に自由自在に変形し、潜んでいる」とのコンセプトのもと、自由自在に変形することができる超ロボット生命体が宇宙を舞台とした壮大なストーリーと共に世界展開している。1984年にアメリカで玩具が発売された後、アニメやコミックもヒット。1985年には日本でも玩具販売とアニメがスタートした。2007年にはスティーヴン・スピルバーグ製作総指揮、マイケル・ベイ監督によりハリウッドで実写映画シリーズ第一作が制作・公開。2023年8月には、シリーズ第7弾『トランスフォーマー/ビースト覚醒』が封切られた。現在では、世界130以上の国と地域で、7億個以上の販売実績(2022年7月時点)を誇っている。

『40周年記念トランスフォーマー展』は、そんな『トランスフォーマー』の40年の歴史を玩具と映像と資料と共に振り返る展覧会。同シリーズの展覧会としても10年ぶりのもので、大阪を皮切りに各地で随時開催されている。会場では、初代アニメ『戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー』に登場したキャラクターをはじめ、ビーストウォーズやハリウッド映画シリーズなど40年の歴史から歴代シリーズ玩具を展示するほか、歴代作品の解説パネルや映像も楽しめるとのこと。

福岡会場から取り扱いが始まる新商品は、『トランスフォーマー』のロゴをあしらったTシャツのほか、サウンドウェーブをイメージしたトートバッグ、各キャラクターをディフォルメしたミニトートバッグ、マグネットやステッカーなど。様々なタイプのアイテムが並ぶ。

タイトルロゴTシャツ 4,950円(税込) サイズ:M~XXL

タイトルロゴTシャツ 4,950円(税込) サイズ:M~XXL

サウンドウェーブトートバッグ 4,400円(税込) サイズ: H400mm×W480mm

サウンドウェーブトートバッグ 4,400円(税込) サイズ: H400mm×W480mm

サウンドウェーブトートバッグ 4,400円(税込) サイズ: H400mm×W480mm

ミニトートバッグ 2,860円(税込) サイズ: W220mmxH250mm

クリアバッグ 4,400円(税込) サイズ: W240mmxH150mm

ブラインドミニ巾着 全6種 各715円(税込) サイズ: W100mm×H110mm

ブラインドミニ巾着 全6種 各715円(税込) サイズ: W100mm×H110mm

バンブルビー アイマスク 1,650円(税込) サイズ: W210mm×H135mm

彫金マグネット/ステッカー(サイバトロン) マグネット 1,540円(税込)/ステッカー 1,485円(税込) サイズ:各W48mm×H48mm

彫金マグネット/ステッカー(デストロン) マグネット 1,540円(税込)/ステッカー 1,485円(税込) サイズ:各W48mm×H48mm

彫金マグネット/ステッカー(オプティマスプライム) マグネット 1,650円(税込)/ステッカー 1,595円(税込) サイズ:各直径75mm

彫金マグネット/ステッカー(バンブルビー) マグネット 1,650円(税込)/ステッカー 1,595円(税込) サイズ:各直径75mm

日めくりカレンダー 1,870円(税込) サイズ: W148mm×H158mm

日めくりカレンダー 1,870円(税込) サイズ: W148mm×H158mm

パタパタメモ帳(POPアート) 550円(税込) サイズ: W77mm×H108mm×厚さ12mm(折り畳み時)

パタパタメモ帳(アメリカンコミックアート)550円(税込) サイズ: W77mm×H108mm×厚さ12mm(折り畳み時)

バンブルビーハニー 2,700円(税込) 容量:180g

『40周年記念トランスフォーマー展』福岡会場のチケットは、前売券が7月11日(木)23時59分までイープラスほかにて受付中。

(C)TOMY「トランスフォーマー」、「TRANSFORMERS」は株式会社タカラトミーの登録商標です。

(C)2006 DreamWorks, LLC & Paramount Pictures Corporation. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.

(R)and/or TM &(C)2024 TOMY. All Rights Reserved. TM &(R)denote Japan Trademarks.

(C)2024 TOMY. (C)2018 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.

TM &(R)denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd. For sale in Japan only.