¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ³ÍÆÀ¤Ø¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤Ëà¥Á¡¼¥àÏ¯´õáÃÂÀ¸
¡¡µÙ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¥í¥Ã¥Æ¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¡¼¥À¡×¤Ï£·Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£¸Æü¡Ë¡¢º´¡¹ÌÚ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¤¤¤è¤¤¤èËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¿·¿Êµ¤±Ô¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¡¦º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡¢Åê¼ê¿Ø¤â²þÁ±¤ÎÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º´¡¹ÌÚ¤Ï´°àú¤ÊÁªÂò¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÎÂç¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ËÈ÷¤¨¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ïº£µ¨¤âÆüËÜ¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥Á¡¼¥à¤Î´ÄÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÂçÁ¥ÅÏ¹â»þÂå¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É»á¤ËàÎáÏÂ¤Î²øÊªá¤ÎÉ¾²Á¤ò²þ¤á¤Æ°ÍÍê¡£¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥×¥í¥¹¥«¥¦¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼»á¼«¤é¤¬º´¡¹ÌÚ»ë»¡¤Î¤¿¤áÍèÆü¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥×¥í¥¹¥«¥¦¥ÈÉô¤ÎÀº±Ô¤¬ÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÅ°Äì¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¡×¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥ºµ¼Ô¤Î¡Ö¤É¤Î£Í£Ì£ÂµåÃÄ¤âÈà¤ËÇ®¿´¤Ê¤¿¤á¡¢º´¡¹ÌÚÁª¼ê¤Ï¤Û¤«¤Î¤É¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤âÁá¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ËÎ¹Î©¤Á¡¢ÅÁÅý¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü³Î¼Â¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âÁÞÆþ¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚ¤ÎÅÏÊÆ¤Ï¶á¤¤¾Íè¼Â¸½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¶¼°Ò¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º´¡¹ÌÚ¤ÈÂçÃ«¡¢»³ËÜ¤ÎÅê¼ê¥È¥ê¥ª¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤·¤âÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï£Á£Ê¡¦¥×¥ì¥Ê¡¼¡Ê£Ç£Í¡Ë¤òÍÊ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊºÍÇ½¤Ëµ²¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£»³ËÜ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥á¥Ã¥Ä¤â½±¤¤³Ý¤«¤ë½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡´Î¿´¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï£¶·î£±£³Æü¤Ë±¦ÏÓ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áº£µ¨£²ÅÙÌÜ¤Î°ì·³ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÐÈÄ¤Î¥á¥É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÎàÏ¯´õÁèÃ¥Àïá¤Ï²¼²Ð¤Ë¤Ê¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡¡¡¡