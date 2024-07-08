¡Ú¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡ÛÃË»Ò¸ÞÎØÂåÉ½¤ÇÀî¿¿ÅÄ¤ÎÍîÁª¤¬ÇÈÌæ¡Ö¤¢¤Î¥¥ã¥é¤ÏÉ¬Í×¡×¡ÖÈ¬Â¼¤¬ÆëÀ÷¤á¤ë¤«¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï£¸Æü¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼£±£²¿Í¤òÈ¯É½¤·¡¢¿Íµ¤¼Ô¤ÎÀî¿¿ÅÄ¹ÉÌé¡ÊÄ¹ºê¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîÁª¤È¤Ê¤êÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ä¡¢Æ±¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Çºòµ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÏÊÕÍºÂÀ¤Ê¤É¼çÎÏ¤Ï½çÅö¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ºò²Æ¤Î£×ÇÕÂåÉ½¤Ç¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Àî¿¿ÅÄ¤Ê¤É¤¬ÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¼Ô¤Ç¼ÂÎÏ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿Àî¿¿ÅÄ¤Îà¥µ¥×¥é¥¤¥ºÍîÁªá¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈáÌÄ¤¬Â³½Ð¡£¡ÖÀî¿¿ÅÄ¤Ê¤ó¤ÇÍîÁª¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ë»×¤¨¤¿¤±¤É¤Ê¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÍîÁª¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÀî¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÎÈ¬Â¼¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¸«¤Æ¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±É¬Í×¤«¤ï¤«¤ë¡£¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤ÎÍí¤ß¤ò¸«¤Æ¤â¡×¡ÖÀî¿¿ÅÄÁª¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç£±ÈÖÉÔ°Â¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢È¬Â¼Áª¼ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎØ¤ËÆëÀ÷¤á¤ë¤«¤Ã¤Æ¤È¤³¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¡¤¢¤ì¤À¤±Ã¯¤Ë¤Ç¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¼è¤ì¤ë¿Í¤¹¤´¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤È£×ÇÕ¤Ç¤ÏÉÔºß¤À¤Ã¤¿È¬Â¼¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¤Î·ü¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤È»ØÅ¦¤¹¤ë°Õ¸«¤âÂ¿¤¯¡¢ÍîÁª¤ÇÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Û¡¼¥Ð¥¹´ÆÆÄ¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤Þ¤µ¤«¤ÎÍîÁª·à¤¬µÈ¤È½Ð¤ë¤«¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¶§¤È½Ð¤ë¤«¡Ä¡£