7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第10回は、61キロのMMAルールで芦澤竜誠と対戦する皇治。追加対戦カード発表会見では芦澤から頬にパンチを浴びせられるなど、大荒れの展開となった。前戦は地元・大阪で屈辱的な敗戦を喫した皇治。4万人が集まるリベンジマッチでどんな「皇治劇場」を見せてくれるのか。

■皇治 基本データ名前:皇治出身地:日本 大阪府生年月日:1989年5月6日身長:173cmリーチ:168cm(66inc)体重:61.0kg所属:TEAM ONEX:@1_kouzi■プロフィール日本拳法の師範であった父の影響を受け、4歳から始めた日本拳法、空手では数々の大会で好成績を残した。プロ転向後は、地元大阪の様々なリングで試合をし、2016年よりK-1を主戦場にすると一気にその才能が開花。スーパーフェザー級の中心選手として数々の激闘を繰り広げた。中でも地元大阪での凱旋試合となった18年12月の武尊戦では、壮絶な殴り合いを演じて見せ「大阪に皇治あり」を満天下に知らしめた。翌19年はヤン・サイコ、大岩龍矢、川原誠也を下し、3戦3勝を上げている。常々、新天地での新たな挑戦を口にしており、207月のRIZIN電撃参戦発表会見では変わらぬ“皇治節”を炸裂させた。ファンに「新しい景色を見せる」と約束し、9月のRIZIN.24での那須川天心との対戦が実現。当日は皇治軍団で会場を埋めると、天心相手に3ラウンド戦い抜いた。その大みそかにはスタンディングルールで五味隆典と激闘を繰り広げるも判定負けを喫する。21年6月の大阪大会では背水の陣でキックトーナメントに臨み再起を誓ったが、決勝で白鳥大珠に敗れ優勝を逃した。再起戦となった11月の沖縄大会ではストライカーの祖根寿麻相手に本来の強さをみせつけた。その大みそかでは勢いに乗るYA-MANと対戦するも、相手の手数が上回り判定負けを喫した。試合後に「冬眠します」と休養を示唆したが、22年3月大会に参戦することを発表。前年6月のトーナメント1回戦でバッティングでノーコンテストに終わった梅野源治との再戦で、地元・大阪で再起を誓うとリベンジに成功。その後もHEATや3150ファイトでの激闘を制すると、9月の超RIZINではフロイド・メイウェザーの用心棒ジジを3R開始早々にKOし黙らせた。22年11月にドバイで開催されたGLOBAL TITANSでメイウェザーの秘蔵っ子のジャハン・イングラムとエキシビションマッチを行い話題を振りまいた。23年4月の大阪大会で芦澤竜誠との対戦が決定するも惜敗を喫する。その試合後に引退を示唆するも6月の会見でMMAに転向することを発表。大晦日、三浦孝太とのMMAデビュー戦で三浦の代名詞であるサッカーキックを連打しTKO勝利を飾った。MMAルールでの再戦で、同じくMMA2戦目の芦澤を組み伏せ、総合力の差を見せつける。■RIZIN戦績・2020.09.27 RIZIN.24LOSE vs 那須川天心 3R 判定 (3-0)・2020.12.31 RIZIN.26LOSE vs 五味隆典 3R 判定 (2-0)・2021.06.27 RIZIN.29- vs 梅野源治 1R 0分43秒 ノーコンテスト(偶発性のバッティングにより梅野が負傷)LOSE vs 白鳥大珠 3R 判定 (0-3)・2021.11.20 RIZIN.32WIN vs 祖根寿麻 3R 判定 (3-0)・2021.12.31 RIZIN.33LOSE vs YA-MAN 3R 判定 (0-2)・2022.03.20 RIZIN.34WIN vs 梅野源治 3R 判定 (2-0)・2022.09.25 超RIZIN― vs ジジ 3R 0分50秒 TKO レフェリーストップ(勝敗なし)・2023.04.01 RIZIN.41LOSE vs 芦澤竜誠 3R 判定(1-2)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45WIN vs 三浦孝太 2R 0分59秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドキック)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整