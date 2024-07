Betyの百川晴香が7日(日)、Xを更新。日焼け跡がセクシーな肩紐ずらしショットを公開した。



【別カット1点】日焼け冷まし? 百川晴香の水着ショット



Beautiful Earth Try with You の頭文字をとり名づけられたアイドルグループ・Betyのリーダーとして活躍する百川晴香。



百川は7日(日)、「日焼けが痛くて肩紐つらいの」とXを更新。肩にくっきりと日焼け跡が残る、セクシーなショットを公開した。



投稿には「可愛い困り顔」「ラッキーセクシィーって有るもんだね」「これは最高すぎ!」「あなたは俗に言う天才です」などの声が寄せられている。



