“MYSTIC STORYの新グループ”ARrC、メンバー7人を電撃公開！ボイプラ出演者も…日本語などのフレーズにも注目

MYSTIC STORYが8月、新人ボーイズグループARrCをローンチする。本日(8日)0時、MYSTIC STORYはARrCの公式SNSの開設とともに、ロゴモーションとプロフィールを電撃公開した。グループ名の「ARrC」は、「Always Remember the real Connection」の略語だ。空間や時間、それぞれの違いを超えて「お互いの真実のつながり」が重要な価値で、このような「つながり」をいつも忘れず、音楽を通じて、いい影響力を世界中に届けるアーティストとして成長する、という抱負が込められている。

Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng rằng: Những gì bạn nghĩ là chua thực ra lại có vị rất ngọt ngào chưa?#KIEN #끼엔#ARrC #아크 pic.twitter.com/5AaCyDakLW - ARrC (@official_arrc) July 7, 2024

ロゴモーション動画「We ARrC」には、グループ名のARrCとともに「いつも挑戦する準備ができている(Always ready for the challenges)」というメッセージが込められており、これから彼らが展開していくストーリーへの期待を高めた。映像には、グルービーなアコースティックベースにオールドスクールヒップホップを連想させるメロディが一部挿入されており、一気に耳を魅了する。7人のメンバーのビジュアルもベールを脱いだ。チェハン、ドハ、ヒョンミン、ジビン、キエン、リオト、ジウの7人で構成された彼らは、センス溢れるスポーティールックで余裕のあるポーズをとっており、目を引いた。この中でジウは過去、Maktub&ク・ユネの「Marry Me」をカバーした動画で、再生回数820万回を記録したことがある。ヒョンミンはMnet「BOYS PLANET」を通じて顔を知らせたメンバーで、彼らのARrCとしての活躍に関心が集まる。また、メンバーたちのイメージと「想像してみて。酸っぱいだろうと思い込んでいたものが、実は甘くておいしいかもしれない。(Fancy the notion that what you presumed sour could be sweet?)」というコメントが英語、日本語、ベトナム語、ポルトガル語で公開され、これから彼らがどのような音楽とストーリーで世界中のリスナーを魅了するのか、注目が集まる。このようにMYSTIC STORYは体系的なトレーニングシステムのもと、ボーカル、ラップ、ダンスなど、多方面で優れたボーイズグループのローンチに全力を注いでいるだけに、しっかりとした企画力を注ぎ込んだ初のボーイズグループARrCのデビューに期待が高まっている。7人組の多国籍ボーイズグループARrCは、韓国で8月にデビューする予定だ。