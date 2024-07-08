¤Ê¤¼ÀÅ²¬¤Ð¤«¤ê½ë¤¤¡©¾¾±ºµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ
¤Ê¤¼ÀÅ²¬¤Ð¤«¤ê½ë¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾¾±º¤µ¤ó¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¾±ºÍª¿¿ µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡Ë
ÂçÊÑ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¤â½ë¤¯¤Æ¡¢¤µ¤¤Û¤É¤è¤¦¤ä¤¯35¡î¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¤Þ¤ÀÀ¸¤Ì¤ë¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀÅ²¬¤ÎÌÔ½ë¤¬¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¾Ü¤·¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º7Æü¤Ï¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÃÈµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å¶õ1500ⅯÉÕ¶á¤Î7Æü¸á¸å9»þ¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ¿§¤ÎÇ»¤¤ÉôÊ¬¤Ï24¡î°Ê¾å¡£´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤¬¤¢¤ë°ñ¾ë¤Î´ÛÌî¤äÈ¬¾æÅç¤Ç¤Ï25.2¡î¤ä28¡î¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤â´ÑÂ¬»Ë¾åºÇ¹â¤Îµ¤²¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢µÏ¿Åª¤ÊÃÈµ¤¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¹â²¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤È¡£
¤Þ¤º¤ÏÉ÷¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤¦¤É40¡î¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤í¤ÎÉ÷¤ÎÊ¬ÉÛ¤ò¤ß¤Þ¤¹¡£ÀÅ²¬¤ÏÆîÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¦¤Î²¹¤Þ¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬¤º¤Ã¤ÈÆþ¤êÂ³¤±¤ë¡¢Ç®É÷¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÅ²¬¤Î¤ªÎÙ¤ÎÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶è¤ÏËÌÅì¤ÎÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤¹¤«¤éÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Ë²¹¤«¤¤¶õµ¤¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤È¤â¤¦°ì¤Ä¡¢¤³¤ï¤¤¤Î¤Ï¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£º£²ó¤Î40¡î¤ÏÇß±«¡É¤Ê¤Î¤Ë¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Çß±«¡É¤À¤«¤é¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²Æ¤À¤È¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¾å¶õ¤ÎÉ÷¤¬¼å¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Þ¤ÀÇß±«¤Î¤µ¤Ê¤«¤ÇÇß±«Á°Àþ¤¬ËÌ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Á°Àþ¤È¹âµ¤°µ¤Î´Ö¤ÇÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤Ê¤ë¤Û¤É¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¯¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¹â²¹¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥§ー¥ó¸½¾Ý¤Ê¤É¤âÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£10Æü¤Þ¤Ç¡¢Ä«¤Îµ¤²¹¤â¤Ê¤«¤Ê¤«²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ìë´Ö¤ÎÇ®Ãæ¾É¤Ë¤â·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£