赤福は、夏期限定の涼菓「赤福水ようかん」`を店頭販売中です。

赤福「赤福水ようかん」

価格 : 1,200円(税込)

※赤福オンラインショップでは1,000円(税込)送料別

内容量 : 320g

賞味期限: 約3ヵ月(冷凍状態)※解凍後はお早めにお召し上がりください。

※冷凍商品のため、店頭販売では、1箱ごとに保冷剤入りの保冷袋に入れてお渡しします。

持ち歩き時間は90分までとなります。

赤福は、夏期限定の涼菓「赤福水ようかん」`を店頭販売中。

昨夏、赤福オンラインショップ限定で販売し、人気だった商品が、店頭で購入できます。

暑い夏、ご自宅で赤福の夏の涼菓を楽しめます。

また、涼を届ける手土産としても最適です。

■商品の特徴

北海道産小豆のこし餡を、すっきりした甘さの瑞々しい水ようかんに仕立て、折箱に流し込んだ「一枚流し」の商品です。

お好みの大きさに切り分けて楽しめます。

甘さすっきり、軽くツルッとしたのどごしで食べやすい水ようかんです。

■販売店舗

<三重県内>

7月2日〜 五十鈴茶屋 五十鈴川店(伊勢市宇治浦田1丁目11-5)

<関西地区>

7月10日〜8月31日 阪急うめだ本店(地下1階 赤福売場隣「五十鈴茶屋POPUP催事」)

7月17日〜7月22日 阪神梅田本店(1階 食祭テラス「第2回赤福氷と美味めぐり〜伊勢のくに〜」)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道産小豆のこし餡使用!赤福「赤福水ようかん」 appeared first on Dtimes.