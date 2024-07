現場改善を図るための基礎知識・手法・ノウハウが学べる！東京都中小企業振興公社『東京都サービス生産性革新スクール』

東京都中小企業振興公社では、商業・サービス業に焦点を当てて、ムリ・ムダ・ムラを減らし、使える時間とお金を増やすことに注力して、現場改善を図るための基礎知識・手法・ノウハウを学ぶスクールを開講します。

東京都中小企業振興公社『東京都サービス生産性革新スクール』

募集期間:2024年7月31日(水)まで

受講期間:2024年8月28日(水)〜11月27日(水)の間で

全10回の講義と個別支援4回程度 ※詳細は下記カリキュラム参照

会場 :AP秋葉原(東京都台東区秋葉原1-1) ※JR秋葉原駅から徒歩5分

定員 :10社(1社2名まで受講可能) ※応募者多数の場合、選考あり

受講対象:都内中小商業・サービス事業者の経営者、管理者

生産性向上の取り組みを中核的に推進する中堅社員

受講料 :50,000円(税込み)/社 (1社につき2名まで受講可能)

サービス分野での実績豊富な講師陣を迎え、講義・ワーク・個別支援を組み合わせ、課題の整理・分析から改善計画の策定までを網羅する体系的なカリキュラムとなっています。

個別支援では企業ごとに専任の専門家(インストラクター)がつくため、自社の課題にじっくりと向き合うことができます。

スクールを通して「学ぶ」「考える」「実践する」のサイクルを繰り返すことで、自社の課題に気づき、解決方法を明確にすることができます。

スクール修了後には、策定した計画を実践するためのハンズオン支援も用意しています。

生産性向上の取り組みを推進したいとお考えの皆さま、ぜひ、ご受講ください!モグラたたきになっている課題解決から抜け出したい方、デジタルツールを取り入れたいけれど自社に合っているものがわからない方、現場改善を行いたいけれど何から始めたら良いかわからない方、必見のプログラムです!

【スクールで何ができるの?】

1. 生産性向上の方法を学ぶことができる

2. 自社の課題と改善方法を明確にすることができる

3. スクールで策定した改善プランを、ハンズオン支援サポートを受けながら実践できる

【カリキュラム】

○講義 全10回(受講時間:13:30〜16:30 ※最終日のみ10:00〜16:30)

第1回 8/28(水) オリエンテーション/サービス生産性向上の意義

第2回 9/ 4(水) 外部環境分析/内部環境分析

第3回 9/11(水) 問題の構造化

第4回 9/25(水) 中間報告会

第5回 10/ 2(水) 業務の見える化/業務フロー図の書き方

第6回 10/16(水) 業務の標準化・マニュアル化/効果測定の方法

第7回 10/23(水) 生産性が向上するデジタルツール/デジタルツールの探し方・導入の方法

第8回 10/30(水) 社内プロジェクト管理・ファシリテーション

第9回 11/13(水) 経営者より生産性向上の事例紹介

第10回 11/27(水) 最終発表会

○個別支援(受講期間中に4回程度)

◇個別説明会

申込みはこちら。

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/genbakaizen_suishin/school.html

受講を検討されている方に向けて、個別に説明会(無料)を実施します。

