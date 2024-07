【ディズニー ピクセルRPG】配信日:未定基本プレイ:無料(アイテム課金制)

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Android/iOS用RPG「ディズニー ピクセルRPG」を発表した。配信日は未定。基本プレイ無料でビジネスモデルはアイテム課金制となる。詳細は追って記載する。

(C) Disney. Published by GungHo Online Entertainment, Inc.