【雀魂青緑祭】キャンペーン期間:7月9日10時~7月22日※景品無くなり次第終了

ファミリーマートは、麻雀ゲーム「雀魂」とのコラボレーションキャンペーン「雀魂青緑祭」を7月9日10時より開催する。キャンペーン期間は7月22日まで。景品が無くなり次第終了となる。

本キャンペーンでは、ファミリーマートにて明治、グリコ、ロッテの対象商品を2点購入することで、ファミマ限定オリジナルA4クリアファイル(全4種)を1枚貰うことができるキャンペーンとなっている。

「雀魂青緑祭」ファミマ限定オリジナルA4クリアファイル

対象商品

種類:全4種

※地域・店舗によっては、一部商品を取り扱っていない場合がございます。

※デザイン・仕様は、予告なく変更する場合がございます。