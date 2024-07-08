欧州株 仏ＣＡＣ指数はプラスに転じる、政治勢力の拮抗で極端な政策は回避との見方も 欧州株 仏ＣＡＣ指数はプラスに転じる、政治勢力の拮抗で極端な政策は回避との見方も

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欧州株 仏ＣＡＣ指数はプラスに転じる、政治勢力の拮抗で極端な政策は回避との見方も

東京時間16:57現在

英ＦＴＳＥ100 8205.71（+1.78 +0.02%）

独ＤＡＸ 18545.48（+70.03 +0.38%）

仏ＣＡＣ40 7703.65（+28.03 +0.36%）

スイスＳＭＩ 12003.67（-2.47 -0.02%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間16:57現在

ダウ平均先物SEP 24月限 39667.00（-28.00 -0.07%）

Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24月限 5616.75（-4.75 -0.08%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 24月限 20600.50（-20.25 -0.10%）



週明け欧州株式市場で、フランスＣＡＣ指数は０．５％安で取引を開始。しかし、足元では下げを解消してプラス圏に転じている。週末の国民議会選・決戦投票では、左派連合、与党、極右勢力と得票順位が変化した。どの勢力も過半数は得られず。政局混迷が続きそうだ。しかし、市場では左派や右派に偏った政策は採用しにくいとの楽観的な見方も広がっているもよう。

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