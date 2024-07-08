¡Ö26ºÐ¤Ç½é¤á¤ÆÀ¸Íý¤¬¡×¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦¹â¶¶À®Èþ À¤³¦Áª¼ê¸¢¸å¤ËÂç¤±¤¬¤â¥½¥Á¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ
¸µ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¥Ú¥¢Áª¼ê¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®³Ø¹»4Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÅö»þ¡È¥Ú¥¢Âç¹ñ¡É¤À¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¤Ø°Ü½»¤·¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Áー¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¤Î¼õ¸³¡¢¥«¥Ê¥À°Ü½»¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢¥½¥Á¸ÞÎØ¤È¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤Î¤Ê¤«¤Ç¸ø»ä¤È¤â¤Ë·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎ½Å´ÉÍý¤ÇÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¸å¤ËÉé¤Ã¤¿Âç¤±¤¬¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÁ´3²óÃæ¤Î2²ó¡Ë
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¸½Ìò»þÂå¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤âÁÇÅ¨¡×Èþ¤·¤¤¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¤Î»Ñ¤«¤é¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¸½ºß¤Î¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Þ¤Ç¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
Éã¤Î¾éÃÌ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë½ÂËë¼õ¸³¤ò·è¤á¤Æ
¨¡¨¡ µ¢¹ñ¸å¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤â¥¹¥±ー¥È¤Ç¤â¤Ê¤¸¤á¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¹â¹»¼õ¸³¤Ç¤Ï½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¤Ë¹ç³Ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤È¥¹¥±ー¥È¤ÎÎ¾Î©¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¹â¶¶¤µ¤ó¡§Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤³¤í¤Ë»³ÅÄ¹¦ÌÀ¤¯¤ó¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î´Ä¶²¼¤Ç¥Ú¥¢¤ò¤ä¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Ú¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Îý½¬»þ´Ö¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âÄ«2»þ¤«¤é5»þ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤·¤«Í½Ìó¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢1»þ´Ö¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ä¤5～6Ëü±ß¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ì¥Ã¥¹¥óÎÁ¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤ë¤È1Æü¤Ë20Ëü±ß¤°¤é¤¤É¬Í×¤Ç¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¥À¥á¤À¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Î¤È¤¤Ë¡¢Éã¤¬¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ç¡Ö½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥¹â¹»¤Ë¹Ô¤±¤¿¤é¥¹¥±ー¥È¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡Ö¤â¤¦¤½¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¡£ÊÐº¹ÃÍ¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÂËë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¥¹¥±ー¥È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ³Ø¹»3Ç¯À¸¤Ç¼õ¸³¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤¬¤¹¤´¤¯¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿ô³Ø¤Ï2¼¡´Ø¿ô¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¥Òー¥Òー¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢3¤«·î´Ö¤À¤±ÄÌ¤Ã¤¿½Î¤Ç½¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤Æ¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¤³¤ì¡¢½Î¤Î¶µ²Ê½ñ¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²ò¤±¤Æ¡¢¹ç³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¹â¹»Æþ³Ø¸å¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¤µ¤ó¡§½ÂËë¤Ï³¤ÉÍËëÄ¥¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ðÌÓ³¤´ß¤Î¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ê¥ó¥¯ÀéÍÕ¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¥¹¥±ー¥È¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¥¹¥±ー¥È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤ÈÃç¤Î¤¤¤¤Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢Î¾¿Æ¤Ë¤Ï¡ÖÎý½¬¤·¤¿¡×¤È±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ³Ø¹»µ¢¤ê¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÙ¶¯¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¥¹¥±ー¥È¤â¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤À¤·¡¢»ä¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤¤¤Ê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±ー¥È¤¬¹¥¤¤À¤·¡¢¥Ú¥¢¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡ª¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤Î1³Ø´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢²ÆµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤ËÍê¤ó¤Ç¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë¤¤¤ë¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥´ー¥Æ¥£¥¨¤È¤¤¤¦¥³ー¥Á¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤Î¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥áー¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥³ー¥Á¤«¤é¤â¡Ö¤¹¤°¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢Éã¤â¡Ö¤³¤ì¤ÇÄü¤á¤¬¤Ä¤¯¤Ê¤é¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢Êì¤È°ì½ï¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ø¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ï¹â¹»¤ËºßÀÒ¤·¤Ê¤¬¤é¾¯¤·Î±³Ø¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·Á¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Þー¥Ó¥ó¡¦¥È¥é¥ó¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥êー¥º¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¿¨¤ÈÁ´Á³°ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¨¡ª¤³¤ó¤Ê¤Ë¸÷¤¬¸«¤¨¤ë¤ó¤À¡ªÀ¤³¦¤¬¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤â¤¦¤³¤ó¤Ê¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¤Ë¤Ï½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÈà¤ÈÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥«¥Ê¥À¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎ¾¿Æ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Î»¾µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥«¥Ê¥À¤Î¹â¹»¤ØÅ¾¹»¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¨¡¨¡ ¥«¥Ê¥À¤Ç¤Ï¤ªÊì¤µ¤Þ¤È¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§¤Ï¤¤¡£Êì¤È¤Ï¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ç¡¢Í·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤âÊì¤È¤·¤«¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Êì¤Ï±ÉÍÜ¤ÎÀìÌç³Ø¹»¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÁÍý¤âÆÀ°Õ¤Ç¡¢30ÉÊÌÜ¤¯¤é¤¤ÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¿©»ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤É¤ó¤òÂ¤ÇÆ§¤à¤È¤³¤í¤«¤é¼êºî¤ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢½Õ´¬¤¤ò¤¹¤´¤¯¾¯ÎÌ¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÌîºÚ¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ë¤Û¤É¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±ー¥¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡£
º£¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥³ー¥Á¿Ø¤Ë¤â¤Þ¤ÀÂÎ½Å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Ë¡Ö·Ú¤¤¤Û¤¦¤¬Èô¤Ù¤ë¤·¡¢¥Ú¥¢¤Î¾ì¹ç¤Ï»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤é·Ú¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤«¡Ö¤³¤ÎÂÎ½Å¤Î¤È¤¤ÏÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤«¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤È¤¤Ï¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¸¤ã¤¢¸º¤é¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤¤¤¿9ºÐ¤Î¤³¤í¤«¤é¥³ー¥Á¤ËÂÎ½Å¤ò´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢500¥°¥é¥àÁý¤¨¤ë¤È500¥°¥é¥à¸º¤ë¤Þ¤ÇÁö¤ë¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îý½¬¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯¸º¤é¤·¤¿¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¾¯¿©¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Êì¤¬¾¯¤·¤Î¿©»ö¤Ç¤â±ÉÍÜ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥Ë¥åー¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¸ºÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¤µ¤ó¡§¤½¤â¤½¤â¡¢Íè¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ï°ìÄê¤ÎÂÎ»éËÃÎ¨¤òÄ¶¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÀ¸Íý¤¬Íè¤Æ¡¢ÂÎ½Å¤ò¤·¤Ü¤Ã¤Æ»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀ®Ä¹¤¬ÃÙ¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¤º¤Ã¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¹Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎ»éËÃÎ¨¤¬Ä¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÏËèÆüÄ´»Ò¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤é¤â¡Ö¤¤¤¤¤è¤Íー¡£Íè¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡£Íè¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£À¸Íý¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Êì¤Ï¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¹üÁÆ¤·¤ç¤¦¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Íè»Ò¤É¤â¤¬»º¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡ÖÀ¸Íý¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤é¤¯¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Î¡©»ä¤Ïº£¥¹¥±ー¥È¤¬¤¦¤Þ¤±¤ì¤Ð¡¢¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°úÂà¸å¤Î2018Ç¯¤Ë¡¢½é¤á¤ÆÀ¸Íý¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥±ー¥È¤ò¼¤á¤Æ¤«¤éÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Áª¼ê»þÂå¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Íè¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¿ÈÂÎ¤¬½Å¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î´¶³Ð¤ÇÅö»þ¤ÎÎý½¬¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤¦¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤È¤â´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ÖÍè¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¾¯¤·Ê£»¨¤Ç¤¹¤Í¡£
À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ë¡¢¥½¥Á¸ÞÎØÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ°úÂà¤Ø
¨¡¨¡ Ä¹¤¤¥¢¥¹¥êー¥ÈÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¹â¶¶¤µ¤ó¡§¤±¤¬¤ò¤·¤Æ²óÉü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î³ëÆ£¤È¡¢Ëè²ó¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤±¤¬¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤óÄì¤òÌ£¤ï¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎ¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¡¢Îý½¬¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Éüµ¢¤Ø¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¤±¤¬¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÉ¬¤º¼«Ê¬¤Ï°ìÈÖ´èÄ¥¤ë¤·¡¢¤â¤Ã¤È°ã¤¦¤â¤Î¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤É¤óÄì¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤ë²áÄø¤Ç°ìÈÖÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È»×¤¦¤È¡¢¤È¤Æ¤âÍ¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥ÈÀ¸³è¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤±¤¬¤òÄÌ¤·¤ÆÆÀ¤¿·Ð¸³¤¬°ìÈÖ°õ¾Ý¿¼¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²óÉü¤¹¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2012Ç¯¡¢20ºÐ¤Î¤È¤¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡¢¸ª´ØÀáÃ¦±±¤ÈÉ¨³¸¹ü¹üÀÞ¤ÎÆ±»þ¼ê½Ñ¤Ç¤·¤¿¡£Á´¿È¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â¤Ä¤é¤¯¤Æ¡¢¿²¤Æ¤âºÂ¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Ã¤Æ¤âÄË¤¤¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤ªÀè¿¿¤Ã°Å¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ 2012Ç¯¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢Ä¾¸å¤Ë¡¢¿¶¤ê¤Ä¤±¤ÇÆüËÜ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ç¡£¡Ö3°Ì¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤â¤¦¼¡¤Ï1°Ì¤Ç¤·¤ç¡ª¤°¤ó¤°¤óÍè¤Æ¤¤¤ë¤¼¡¢¤³¤Î¥Ú¥¢¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤ä¤Ï¤ê¶¥µ»ÌÌ¤Ç¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤Î¤±¤¬¤µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¼ó¤¬¤æ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¤ËÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤±¤¬¤Î¤¢¤È¤Ïµ»¤ÎÆñ°×ÅÙ¤âÇ¯¡¹²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¥¹¥±ー¥È¤Ø¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤±¤¬¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Äü¤á¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â¤¦1ÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·¡¢º£¤ä¤ì¤ëÀº°ìÇÕ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÌµÂÌ¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç·ë²ÌÅª¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´èÄ¥¤ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ë¤«¤é¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ú¥¢¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤º¤Ã¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¤ËÍÄ¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤½¤³¼ºÇÔ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤È¤«¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥±¥¬¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤±¤¬¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤âÁê¼ê¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤â¡¢º£¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ 2012Ç¯9·î¤´¤í¤Ë¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¡¢ÍâÇ¯5·î¤´¤í¤ËÉüµ¢¡£2014Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥Á¸ÞÎØ¤È¤¤¤¦¥Ïー¥É¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§Åö»þ¤Ï¸ª¤ò¤Þ¤À»°³Ñ¶Ò¤ÇÄß¤ë¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ÅØÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤Ë½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¿·¤·¤¯¥Ú¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Î¶°ì¡ÊÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¡Ë¤¬¤È¤Æ¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤±¤¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥ó¥É¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥³ー¥Á¡¢¥±¥¢¤Î¥È¥ìー¥Êー¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¥È¥ìー¥Êー¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËüÁ´¤Î¥Áー¥à¤Ç¤·¤¿¤·¡¢Îý½¬µòÅÀ¤À¤Ã¤¿¥Ç¥È¥í¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÊý¡¹¤¬µ¤Ê¬Å¾´¹¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¥Áー¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥½¥Á¸ÞÎØ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ 2018Ç¯3·î¤Ë¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¡§¤¦¤¹¤¦¤¹¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¤¬±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼Â´¶¤¬¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¥Ú¥¢¤À¤Ã¤¿¼ÆÅÄÎæ¤¯¤ó¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡£2012Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò¾ï¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤¢¤Î¤È¤¤ËÌá¤½¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¸½¾õ°Ý»ý¤ÇÀº°ìÇÕ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£
¥¹¥±ー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÇº¤àµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Îæ¤¯¤ó¤Ë¤ÏÎý½¬Ãæ¤Ë¡Ö»ä¤Ï¥¹¥±ー¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊÑ¤Ê¼ÁÌä¤ò¤·¤Æº¤¤é¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¼¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢´èÄ¥¤ì¤ë¤Ê¤é´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤ÇÊä·ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢µÙ³Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«ÄÌ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿Âç³Ø¤òÁá¤¯Â´¶È¤·¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¸ÞÎØÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°úÂà¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¤³¦¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Îæ¤¯¤ó¤ÎÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¹¥±ー¥È¼«ÂÎ¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤Ç¡¢º£¤â¤¹¤´¤¯¹¥¤¡£¸«¤ë¤Î¤â¤ä¤ë¤Î¤â¹Í¤¨¤ë¤Î¤â¡¢Á´ÉôÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ °úÂà¸å¤ËÂ´¶È¤µ¤ì¤¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¹â¶¶¤µ¤ó¡§2010Ç¯¤ËÆþ³Ø¤·¤Æ¡¢10Ç¯¤«¤±¤ÆÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈµÙ³Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤é¤·¤¤¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥Õ¤ÏÁ÷¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÄ¹¤¯¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Æþ³Ø¤·¤¿¤È¤¤ÈÂ´¶È¤¹¤ë¤È¤¤ÎÂç³Ø¤Ø¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Æþ³ØÅö½é¤Ï¥¹¥±ー¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ï°úÂà¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ü¤¦¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£10Ç¯´ÖÂç³Ø¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
PROFILE¡¡¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó
1992Ç¯1·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£2012Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¥Ú¥¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢2014Ç¯¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÆüËÜÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ¡¢2018Ç¯3·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¾¾ÃÝ·ÝÇ½¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥³ー¥Á¥ó¥°¤ä²òÀâ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤¹¤ë°ìÊý¡¢2023Ç¯6·î¤«¤é¤ÏJOCÉ¾µÄ°÷¡¦JOC¥¢¥¹¥êー¥È°Ñ°÷¡¦ÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¥º¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤Ë½¢Ç¤¡£º£Ç¯8·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¡ÖËÌ³¤Æ»¥Þ¥é¥½¥ó2024¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿Ä¹ÅÄè½º»¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¹â¶¶À®Èþ