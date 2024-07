なのは20周年！ 「魔法少女リリカルなのは」のアニバーサリーを記念したプロジェクトが始動映画2作品のTV編集版が10月よりTV放送決定

【「魔法少女リリカルなのは」20周年プロジェクト】7月8日 発表

TVアニメ「魔法少女リリカルなのは」20周年プロジェクトの始動が本日7月8日に発表された。

2024年は「魔法少女リリカルなのは」のTVアニメ放送より20周年となり、これを記念したプロジェクトが実施される。今回の発表に合わせてロゴデザインが公開されたほか、プロジェクト第1弾として映画「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st」および「魔法少女リリカルなのは The MOVIE 2nd A's」のTV編集版の放送が決定。こちらは10月より放送予定となっている。

また、「あなたの魔法少女リリカルなのは20周年の思い出」をテーマとしたイラストの募集も開始。採用作品は10月より放送予定のTV編集版のエンディングクレジットに掲載される予定で、さらに「20周年ロゴステッカー」がプレゼントされる。

□『魔法少女リリカルなのは』20周年プロジェクトリリカルイラスト募集フォームのページ

