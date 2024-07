テイラー・スウィフトによる最新ツアー「The Eras Tour」のオランダ・アムステルダム公演で7作目アルバム『Lover』の収録曲、「The Archer」が演奏された。10作目アルバム『Midnights』の収録曲「Question…?」とマッシュアップし、約4カ月ぶりに披露したことになる。テイラー・スウィフトは2024年7月4日、オランダのアムステルダムにあるヨハン・クライフ・アリーナで『Lover』のアルバム収録曲である「The Archer」を演奏した。ツアー初年度はアルバム『Lover』の楽曲をメインに演奏していたが、今年4月に最新アルバム『Tortured Poets Department』をリリースして以来、セットリストから外されていた。

同ツアーの最初の1年間にわたる80回以上の公演では、「The Archer」は2023年3月に行われたアリゾナ州グレンデールでの初公演から2024年3月のシンガポール公演まで、セットリストに含まれていた。しかし、最新アルバム『Tortured Poets Department』のリリース後にツアーが再開されると「The Archer」を始め、『Folklore』や『Evermore』収録曲の「Tolerate It」「The Last Great American Dynasty」「Tis the Damn Season」、「Cardigan」などの楽曲がセットリストから外された。7月4日に行われたアムステルダム公演で「The Archer」を再披露した際、以前のような『Lover』のセクションに組み込むのではなく、サプライズソングとして演奏した。テイラー・スウィフトは今年2月に、海外女性アーティストとして初である東京ドーム4連続公演を行い、大きな話題を呼んだ。「The Eras Tour」は7月6日までアムステルダムで続き、その後はチューリッヒ、ミラノ、ドイツの3都市を回る。ヨーロッパでの公演は8月20日にロンドンのウェンブリー・スタジアムでのライブを最後に終了する予定だ(今年6月にも同会場で3回公演を行った)。その後2カ月の休暇を経て、「The Eras Tour」は10月18日にマイアミ近郊で最終北米公演を開始する予定となっている。from Rolling Stone US