IVEの弟分が誕生？STARSHIP、2025年デビューを目標に新ボーイズグループを準備中！

STARSHIPエンターテインメント(以下、STARSHIP)が、ボーイズグループの公開オーディションを行う。K.will、MONSTA X、宇宙少女、チョン・セウン、CRAVITY、IVEなど、グローバル人気アーティストが所属しているSTARSHIPは本日(8日)、オーディション「2025 New Kids On The STARSHIP」を開催すると明らかにした。「2025 New Kids On The STARSHIP」は、STARSHIPの新しいボーイグループローンチのためのオーディションで、「新しい時代、新しい世代にふさわしい新しい子供たちを探す」というテーマのもと、2003〜2010年生まれの男性であれば、全世界の誰でも応募可能だ。

受付期間は7月8日から7月24日までで、1次オンラインオーディションの受付は、自己紹介の映像と共に、応募分野であるボーカル、ラップ、ダンス、演技の中から1つ以上の映像の添付が必須だ。2次オフラインオーディションは、1次合格者に限り、日程の詳細と場所を個別に通知する予定だ。特に今回のオーディションは、2025年のデビューを目標に、“第5世代ボーイズグループ大戦”に参加するSTARSHIPの新ボーイズグループオーディションという点で注目を集めている。最終合格者には、STARSHIP史上最も速いデビューのチャンスが与えられる。「2025 New Kids On The STARSHIP」オーディションに関する詳細は、STARSHIPの公式アカウントを通じて確認することができる。