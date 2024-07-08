Ãæ±û¥¢¥¸¥¢Ž¢ATM¤ÈÊÆ¥É¥ëŽ£»È¤¨¤Ê¤¤¹ñŽ¥»È¤ï¤Ê¤¤¹ñ
²ÈÃÜ¤À¤«ÌîÀ¸¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°é¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤è¤¦¤Ê¿Æ»Ò¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
³°¹ñ¤Î¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥È¥¤¥ì¡¢³Æ¹ñ¤Î¹ñ¶¿¦°÷¤ä¸òÄÌ¤ò¼è¤êÄù¤Þ¤ë·Ù»¡´±¤È¤ÎË°¤¯¤Ê¤Æ®¤¤¡¢¼Ö¤Î»Ä³¼¤¬Å¾¤¬¤ëÃÏÍëÃÏÂÓ¡½¡½¡£
¿·Ãø¡Øº£ÌëÀ¤³¦¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¤ªÃÎ¤é¤»¤¬Íè¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡£¡Ù¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÀ¤³¦Ãæ¤òÎ¹¤¹¤ëÉ×ÉØ¤¬¡¢³Ú±à¡Ê°Ü½»Àè¡Ë¤òÃµ¤¹¤¿¤á¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤È¤â¤ËÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤òÌÜ»Ø¤¹Î¹¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡£
ÊüÏ²¤·¤Æ9Ç¯¡¢¤¤¤Þ¤ÀÆüËÜ¤ËÌá¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»ö¾ð¤È¤Ï¡Ä
Æ±½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢3²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Âè2²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£
ATM¤ÈÊÆ¥É¥ë»ö¾ð
Î¹Àè¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Î¹Àè¤ÇÃÎ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ó¤Ê¤Ëº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡¢¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¥«¥é¥À¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤È¤¤È¤·¤Æ¶Ã¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¼ê¤ÎÌµËÅ¤ÊÎ¹¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÄ´¤Ù¤ì¤ÐÄ´¤Ù¤ë¤Û¤ÉÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¡ÈÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡É¤¬¤¤¤¤¡£¡ÈÃÎ¤é¤Ì¤ÈÊ©¡É¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡£
¸½¶â¤Ï¡¢Î¹Àè¤ÎATM¤ËÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¤Î¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤Î¤ª¶â¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥¥ê¥ëÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥í¥·¥¢¤ÎATM¤ËÆüËÜ¸ì¤Î¥«¡¼¥É¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥ë¡¼¥Ö¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£ÆüËÜ±ß¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Ü¥¯¤é¤è¤êÆ¬¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¡£
¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥¯¥é¥¹¥Î¥ä¥ë¥¹¥¯¤È¤¤¤¦Ä®¤Ç¡¢°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥ë¡¼¥Ö¥ë¤É¤³¤í¤«¥«¡¼¥É¤âÊÖ¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ¬¤Î°¤¤ATM¤¬¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤«¤²¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£
¤ª¶â¤ò²¼¤í¤¹¤Ê¤é¡¢Ãë´Ö¤¬¤¤¤¤¡£
ÊÆ¥É¥ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
Æü¤¬Êë¤ì¤Æ¤«¤é¥È¥é¥Ö¤ë¤ÈÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Êë¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
Ãæ±û¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤Ä¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ATM¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¹ñ¤È¡¢»È¤¨¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃç¤¬°¤½¤¦¤Ê¹ñ¤Ç¤â¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬É¬¿Ü¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Ï¥ì¡¼¥È¤ÎÎÉ¤¤°ÇÎ¾ÂØ¤¨¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¸½ÃÏÄÌ²ß¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëATM¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢°ÇÎ¾ÂØ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÆ¥É¥ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¤ªÎÙ¤Î¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÎATM¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¥«¡¼¥É¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥É¥ë¤òÎ¾ÂØ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤âÊÆ¥É¥ë¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£¤â¤·Ëü¤¬°ìÊÆ¥É¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç¤·¤Î¤²¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤ªÎÙ¤Î¥¤¥é¥ó¤Ï¡¢ATM¤É¤³¤í¤«¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤â»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¥«¥Õ¥§¤ËVisa¤äMastercard¤Î¥·¡¼¥ë¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¾þ¤ê¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¤Î¤À¡£¿®¤¸¤ë¤È¥Ò¥É¤¤ÌÜ¤ËÁø¤¦¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Áø¤Ã¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤Î¤ª¶â¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤òÎ¾ÂØ¤¨¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡Ê¥æ¡¼¥í¤â»È¤¨¤ë¤±¤É¡Ë¡£¤¢¤ì¤À¤±¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÃç¤¬°¤¤¤Î¤Ë¡¢²ò¤»¤Ê¤¤²û»ö¾ð¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ó¤Ë¤·¤í¡¢¥Ü¥¯¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¡Ö¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¢ª¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¢ª¥¤¥é¥ó¡×¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬Ì¿¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡ª
¼Ö¤è¤êÆ°Êª¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤´´ÀþÆ»Ï©¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë
ÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ÊÆ¥É¥ë¤¬¤Ê¤¤¤ÈÎ¹¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤ò¼«Ëý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡ÈÃÎ¤é¤Ì¤¬Ê©¡ÉÇÉ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¥ë¥®¥¹¤¢¤¿¤ê¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡¢
¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢ATM¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÊÆ¥É¥ë¤ò²¼¤í¤·¤È¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤â¡×
Yuko¤¬¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¥Ô¥ó¤Ã¤È¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê©¤Ç¤¢¤ë¡£
¼óÅÔ¥Ó¥·¥å¥±¥¯¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¥É¥ë¤ò²¼¤í¤»¤ëATM¤Ï1Âæ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤¬¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¯Éþ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¿¬¹þ¤ß¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÊÆ¥É¥ë¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤Î¼óÅÔ¥¿¥·¥±¥ó¥È¤Ç¤â¡ÈÊÆ¥É¥ëATM¡É¤Ï1Âæ¤À¤±¡£1²ó¤Ë100¥É¥ë¤·¤«²¼¤»¤Ê¤¤¤«¤é¡¢°ÇÎ¾ÂØ¤¨¤·¤Æ¤ÏÀ¸³èÈñ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£½Ð¤«¤±¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Æ¡¢ÊÆ¥É¥ëÃù¶â¤Ï¤¢¤Þ¤êÁý¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤±¤É¡¢É¡ÌÓ¤¬1ËÜÁý¤¨¤¿¤Û¤É¤Ë¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ATM¤¬¤ªµÙ¤ß¤Ç¥Ô¥ó¥Á
¥¿¥·¥±¥ó¥È¤ò½Ð¤Æ1½µ´Ö¤Û¤ÉÃÏÊý¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢
¡ÖÌÀÆü¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ËÆþ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¹Ô¥«¡¼¥É¤¬»È¤¨¤ëATM¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡×
¤Ò¤È¤Ä¤â¡©
¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤â¡ª¡×
¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÊÆ¥É¥ë¤òÎ¾ÂØ¤¨¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡ª ¤Ã¤Æ¡¢Á°Æü¤Ë¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ê©¤Î¶×Àþ¤¬¥Ô¥ó¥Ô¥ó¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¤¤Þ¡¢ÊÆ¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤Î¡©
¡Ö1500¥É¥ë¤¯¤é¤¤¡×
ÆüËÜ±ß¤Ç½½¿ôËü±ß¤«¤¢¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Ç¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¥¤¥é¥ó¤Î2¥«¹ñ¤ò¤Þ¤ï¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤ÇÇË»º¤·¤Á¤ã¤¦¤è¤Í¡£ÌÀÆü¡¢Ä«°ìÈÖ¤Ç¶ä¹Ô¤ò¤Þ¤ï¤í¤¦¡ª
¤È¸À¤Ã¤¿ÍâÄ«¡¢ATM¤¬µÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¡¢ÅÚÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¤À¤è¡¢¤È¸À¤Ã¤¿¡£
µ¡³£¤Ê¤Î¤ËµÙ¤à¤Î¤«¡ª¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢9»þ¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÉáÄÌ¤Ë³«¤¤¤¿¡£
µ¡³£¤¬µÙ¤ó¤Ç¿Í¤ÏÅÚÍË½Ð¶Ð¤È¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Ï«Æ¯ÂÎ·Ï¤À¤±¤É¤½¤ì¤Ï¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Áë¸ý¤Ë¤ª¤â¤à¤¡¢ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤ÇÊÆ¥É¥ë¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
Áë¸ý¤Î¼ã¤¤½÷À¤Ë¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¤ÈÃÇ¤é¤ì¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤¤¤¯¤é¤¤¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ëý¤Î¤Ê¤Ç¸ª¤ò¤µ¤é¤Ë¤Ê¤À¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¡¢Àº°ìÇÕ¤¦¤Ê¤À¤ì¤ÆÃó¼Ö¾ì¤ØÌá¤Ã¤¿¡£
¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ä¡Ä¡¢¤¦¤º¤¯¤Þ¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Î¤È¤¡¢¿Í¤ÏÀ³Ê¤¬¤Ç¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ü¥¯¤Ï·é¤¯¥¹¥Ñ¤Ã¤ÈÄü¤á¤Æ¡¢ÌäÂê¤òÀèÁ÷¤ê¤Ë¤¹¤ëÌ¤Íè»Ö¸þ¤À¡£°ìÊýYuko¤Ï¡¢
¡Ö¤ï¤¿¤·¡¢¤â¤¦°ìÅÙÍê¤ó¤Ç¤ß¤ë¡×
ÅÚÉ¶¤ò³ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢·³ÇÛ¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¤ò¤«¤Þ¤¹¿Í¼ï¤À¡£ ¤É¤Á¤é¤¬ÎÉ¤¤°¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤È1»þ´Ö¸å¡¢1000¥É¥ëÊ¬¤Î¤ª»¥¤ò°®¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Yuko¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤«¤·¤¿¤Ã¡ª
¼«Ëý¤²¤ËÉ¡¤Î·ê¤ò¤ª¤Ã¹¤²¤¿Yuko¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ò¤É¤¦¤Ç¤«¤·¤¿¤Î¤«¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¬¡¢2³¬¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¼¼¤ËÄÌ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÌÌÅÝ¤ò¤«¤±¡¢¼é±Ò¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¥Ê¥ó¥Ñ¤µ¤ì¤ÆSNS¤Î¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£¤³¤Î¤È¤ÆÀ¤¿¾ðÊó¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¡£
¤Ò¤È¤Ä¡¢Áë¸ý¤Ï¿®ÍÑ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¡¢ATM¤À¤Ã¤ÆµÙ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£2500¥É¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
Áë¸ý¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤·¤Ë
¿¦°÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¸«´·¤ì¤Ê¤¤´é¤ò¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¿Í¤¬¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¾®¤µ¤Ê¼Ö¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤ËÃ´Åö¼Ô¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤Ò¤È¤ê±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¢¥ë¥¯·¯¡¢18ºÐ¤À¡£¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò¸ª¤Ë²¼¤²¤¿Èà¤Ï¡¢
¡ÖÄ§Ê¼¤Ê¤ó¤«Íè¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤é¥Ü¥¯¤Ï¤Í¡Ä¡Ä¡×
¶òÃÔ¤ò¤³¤Ü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿´¤«¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¼êÂ³¤¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Èà¤Î»ý¤ÁÁ°¤Î»öÌ³½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¤Ê¤µ¤ÈÃÊ¼è¤ê¤Î°¤µ¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤Áë¸ý¤ò¤¿¤é¤¤²ó¤µ¤ì¤Æ¡¢5»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÀÇ¶âÅù¤Ç140¥É¥ë¤â¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»Ø¤Î¤µ¤«¤à¤±¤ò¤Ò¤Ã¤Ñ¤é¤ì¤¿°Ê¾å¤ËÄË¤¤½ÐÈñ¤À¤Ã¤¿¡£
ÀäÂÐ¤ËÎ¾ÂØ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç±ü¤µ¤ó¤¬¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°
µÞ¤¤¤ÇºÇ´ó¤ê¤ÎÄ®¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¡¢Î¾ÂØ²°¤òÃµ¤¹¤¿¤á¤ËYuko¤¬ÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤ë¡£
¤¹¤°¤Ë²Ë¤½¤¦¤Ê¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢ÄÁ¤·¤¤´é¤Î±î¤¬Êâ¤¤¤Æ¤ë¤¾¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£Yuko¤Î´é¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
10¿Í°Ê¾å¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ê¤Ë¤Ò¤È¤ê¤â±Ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò³Æ¡¹¤¬¾¡¼ê¤Ë¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¼¡¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Í¼Êý¤À¤«¤é¡¢Î¾ÂØ²°¤ÏÊÄ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢²¾¤ËÃë´Ö¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÅÚÍËÆü¤ÏµÙ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È
¤È¤É¤Î¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤³¤½¤ÏÀäÂÐ¤ËÎ¾ÂØ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡£¥Ü¥¯¤ÏÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÝ¤ò³ä¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿À³Ê¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤·¡ª¤ÈÉÃÂ®¤Ç·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¬¡¢Yuko¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤³¤«¤é¤¬ÀµÇ°¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¡¢¾®¤µ¤Ê¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
30Ê¬¸å¡¢100¥É¥ëÊ¬¤Î¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¤ª¶â¤ò°®¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ëÃæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºâÉÛ¤ò³«¤¤¤Æ½¸¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£¤¦¤Á¤Î±ü¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥¹¥´¤¤¤«¤â¡ª ¸½ÃÏ¤Ç³Ø¤ó¤À¡£
¡ÊÀÐß· µÁÍµ¡Ë