BF ジョンミン＆クァンミン＆ミヌ、日本ライブを7月15日まで開催中！3人では初のイベントに注目

5月にデビュー13年目を迎えたボーイズグループBF(元BOYFRIEND)のジョンミン、ミヌ、クァンミンの3人が、6月29日(土)から7月15日(祝・月)まで東京にて「2024 BF LIVE IN JAPAN Summer Story」全23公演を開催している。BFは今年の年明け1月7日、韓国・ソウルにて「2024 BF FAN CONCERT ALL DAY PARTY」を開催。そして、翌週の1月19日から2月18日までの約1ヶ月間、東京にて「2024 BF LIVE IN JAPAN NEW CHAPTER」全38公演を行い、13年目を迎えて続くチーム力と日韓での根強い人気を証明した。

昨年5月には、結成12周年のアニバーサリーソング「5月のその日」をリリース。2023年は、メンバーがそれぞれソロで楽曲リリース、コンサート開催、舞台活動を行い、個人活動もグループとしても精力的に活動した。デビュー日である5月26日には、現在入隊中のヨンミンを除いたメンバー5人でオンライントークイベントを開催し、多くのファンと記念日を共に過ごした。そして今回、メンバーのジョンミン、ミヌ、クァンミンの3人が日本ライブイベント「2024 BF LIVE IN JAPAN Summer Story」を東京・新宿のFC LIVE TOKYOにて、6月29日から7月15日まで開催中だ。BFではボーカルを担当し、ソロアーティストとしても実力を発揮しているジョンミン。一方、それぞれ韓国でミュージカルに出演し魅力的な演技を見せているミヌとクァンミン。約4ヶ月ぶりの来日、そして3人では初となる今回の日本イベントに注目が集まっている。日本語にも定評があるメンバーたちが見せる、グループの時とはまた違った魅力溢れるライブに足を運んでみてはいかがだろうか。

■イベント概要

「2024 BF LIVE IN JAPAN Summer Story」

【日程】

6月29日(土)〜7月15日(祝・月)

※詳細はチケットサイトをご確認ください。



【会場】

FC LIVE TOKYO(東京都新宿区大久保2-18-14 1F)



【チケット代金】

前売:5,000円(税込) / 全席自由・整理番号順入場



【チケット販売期間】

好評発売中〜各公演4日前 23:59まで



その他、詳細はファンクラブサイトをご覧ください。



